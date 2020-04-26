Главный детский инфекционист предложил продлить режим самоизоляции

Алексей Вольцев

Режим самоизоляции следует продлить до 12 мая, заявил главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням у детей, директор Детского научно-клинического центра инфекционных болезней ФМБА, академик РАН Юрий Лобзин в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".

"Ну а дальше, после 12 (мая. – Прим. ред.), смотрите, остается две недели до окончания учебного года. Ну что эти две недели нам дают", — отметил он.