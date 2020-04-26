Голубев призвал чиновников отказаться от зарплат в пользу медиков

Вадим Карасев

Зарплату медиков обсудили на заседании регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса. Василий Голубев сказал, что чиновники откажутся от своей зарплаты, если возникнут какие-то проблемы.

Татьяна Быковская подняла разговор о зарплатах медиков и сообщила о том, что в министерство поступают жалобы. Врачи говорят о том, что денег за март и апрель получили меньше, чем положено. Она призывает глав районов держать данную ситуацию под контролем.

"Коллеги, не дай Бог я узнаю, что зарплата не выплачена вовремя. Вы откажитесь от своей зарплаты, сами откажитесь в пользу врачей. Нужно начинать с себя, а не с них, ведь врачи сейчас на передовой", - сказал Голубев.

Губернатор пояснил, что данный разговор поднимать не хотел, ведь в регионе нет проблем с выплатами. Но, если медики будут жаловаться, нужно сразу сообщать ему, сообщает БлокнотРостов.

Читайте также: Татьяну Быковскую госпитализировали с инфарктом в областную клинику