Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 27 апреля по 3 мая 2020 года

Вадим Карасев

Василиса Володина — одна из лучших и самых популярных астрологов на данный момент. Ознакомьтесь с ее экспертным мнением относительно того, как пройдет эта неделя для всех Знаков Зодиака, чтобы привлечь больше удачи.

Чтобы звезды и планеты не заставляли вас терпеть неудачи, старайтесь управлять своей энергетикой. В этом плане полезными будут пять важных советов. Они помогут вам не зависеть от негатива, порождаемого диссонансом звезд и планет. Что касается этой недели, то она будет весьма неоднозначной почти для каждого из Знаков.

Овен

Овнам необходимо сосредоточиться на привлечении денег: нужно больше работать, меньше рисковать, более ответственно относиться к обязанностям и к тратам. Это будет достаточно непростая неделя, которая разделится на два этапа.

С 27 по 29 апреля желательно заниматься спокойными делами. Звездам понравится размеренность Овнов. С 30 апреля по 1 мая на работе этим людям придется нажать на газ и не отпускать его до самого вечера пятницы. Это будет прекрасное время для решения сложных проблем и принятия важных решений. Многие дела сдвинутся с мертвой точки и принесут Овнам удовлетворение и счастье. Самое главное в этот период — вовремя восстанавливать запасы энергии.

Телец

Привлечь успех в эти семь дней можно будет, следуя пяти простым шагам к счастью. Необходимо будет помнить о том, что удача рождается внутри нас. Потребуется больше веры в себя и меньше надежды на окружающих. Звезды сделают Тельцы более самодостаточными в начале мая. Самым продуктивным днем этой недели будет пятница.

Труднее всего будет в понедельник: 27 апреля ожидается большой диссонанс звезд и планет. Придется взять себя в руки, следовать планам и не отвлекаться на второстепенные задачи. Также придется быть более гибкими и не идти на конфликты с окружающими.

Близнецы

Людей этого Знака Зодиака звезды и планеты сделают более импульсивными в первые несколько дней. Из-за этого Близнецы могут встречать больше сопротивления на своем пути, больше негативно настроенных людей и даже прямых недоброжелателей. Пришло время пересмотреть свой подход к ведению дел, к общению с друзьями, близкими, второй половинкой и деловыми партнерами.

Чтобы каждый день был более стабильным, стоит каждое утро пользоваться ритуалами на везение и успех. Они будут очень кстати для тех, у кого очень нервная и непростая работа, и тех, кому приходится заниматься тем, что не нравится. При наличии веры в себя дела точно пойдут в гору, причем с первого дня. Также не помешает наличие запасного плана.

Рак

На этой неделе звезды хотят, чтобы Раки привели в порядок рабочее место и жилище. Полезно будет избавиться от старого хлама, сделать генеральную уборку. Можно заниматься починкой старых вещей, а также покупкой новых. Шопинг будет очень кстати в два самых благоприятных дня недели — 30 апреля и 1 мая. Можно обновить гардероб, купить новый гаджет.

Изменить будущее и настоящее можно силой мысли и слова. Необходимо больше думать о чем-то хорошем и меньше переживать о пустяках, избавиться от тревоги. Тем не менее оптимизм — палка о двух концах. Он помогает преодолевать препятствия, но может сделать так, что человек не увидит заранее новые препятствия. Поэтому важно помнить, что все хорошо в меру.

Лев

Львам стоит бороться в этот период с ленью и прокрастинацией, потому что ничто не будет даваться им само по себе. Придется самостоятельно добиваться поставленных целей и задач, не надеясь на чудо. В сложных ситуациях можно будет воспользоваться тремя способами мгновенного привлечения удачи. Необходимо идти сквозь преграды и не бояться трудностей.

Благоприятными днями станут четверг и пятница. В это время необходимо сделать все возможное, чтобы закрепить достигнутый результат. Если относиться легкомысленно к важным делам, то можно остаться в проигрыше. Астролог советует не надеяться на удачу, а самостоятельно доводить все до завершения, чего бы это ни стоило.

Дева

Девам на этой неделе стоит подумать о себе. Им нужно будет следовать пяти законам Вселенной, которые помогут стать счастливее. В работе и в делах придется выйти из зоны комфорта, чтобы как следует потрудиться и завершить все самые важные дела, которые уже нет возможности откладывать.

Текущее настроение звезд и планет может принести Девам много полезного. Например, они могут понять, чего хотят от жизни, к чему им стоит стремиться, что они сделали неправильно и как это исправить. Неделя прекрасно подойдет для духовных поисков, практик, молитв, самоанализа. У всего происходящего есть скрытый смысл, который стоит разгадать.

Весы

Весам стоит перестать перетягивать на себя чужие проблемы. Такое поведение свойственно множеству людей, но на представителях данного Знака оно скажется наиболее негативно. Стоит задуматься о том, как сделать свою жизнь лучше. Это время, когда необходимо следовать интуиции, не забывая при этом и про логику. Нельзя откладывать решение проблем на потом.

В первой половине недели Весам стоит находиться в самой гуще событий. Не нужно прятаться от работы и забот. Также нежелательно пасовать перед трудностями. Любые преграды на пути будут преодолимы. Это идеальное время для труда. Самый неблагоприятный день недели — суббота. Его стоит посвятить релаксации и отдыху.

Скорпион

У Скорпионов самым трудным будет начало недели, так что в первые несколько дней желательно пользоваться утренними медитациями на привлечение удачных событий. Очень важно уметь настраивать себя на позитивную волну, ведь это придает уверенности и нейтрализует негатив, исходящий от звезд и планет, прибавляет удачи.

Не стоит пасовать перед трудностями, даже если они застанут врасплох и будут крайне неприятными. Также не нужно переживать из-за срыва планов. Вполне вероятно, что Вселенная постарается таким образом внести свои коррективы в жизнь Скорпионов. Такие изменения могут пойти на пользу и указать людям этого Знака верный путь в жизни.

Стрелец

Стрельцам стоит сфокусироваться на финансовой сфере жизни. На этой неделе необходимо быть максимально полезными коллективу, партнерам и начальству. Это может принести больше денег, чем обычно. Всем, кто собирается активизироваться в этой сфере, стоит наблюдать почаще за знаками Вселенной, предупреждающими о скорой прибыли.

В любви и в делах важно обрести новый взгляд на жизнь или подкорректировать старый. Все в нашем мире претерпевает изменения. Необходимо их учитывать, чтобы быть на коне и преуспевать в любой из сфер. Желательно избавиться от стереотипного мышления и предрассудков.

Козерог

В любовном уравнении Козерогов появится новая переменная. Вполне возможно, что это человек, который захочет разрушить отношения, создав любовный треугольник. Одиноким Козерогам, наоборот, повезет повстречать кого-то, кто может стать второй половинкой или лучшим другом. В общении с незнакомцами и с токсичными людьми стоит быть осторожнее.

К сожалению, Козерогов часто относят к жадным Знакам Зодиака, причем не безосновательно. На этой неделе у Козерогов будет шанс измениться, стать лучше. Экономность — это хорошо, но лучше не увлекаться.

Водолей

У Водолеев наступает время, когда стоит сфокусировать все свое внимание на сфере любви. Представителям данного Знака стоит пользоваться пятью самыми сильными талисманами, привлекающими любовь. Они не только хорошо действуют в роли магнита для привлечения внимания противоположного пола, но и в качестве оберега от проблем и неурядиц.

Больше всего везти в делах и финансовой сфере будет тем Водолеям, которые умеют работать в команде. Это будет очень полезно для достижения общих целей. Если кто-то окажет Водолеям поддержку, им лучше быть готовыми к ответным действиям. Не стоит игнорировать просьбы близких людей и коллег о помощи.

Рыбы

Для Рыб пришла пора меняться изнутри, менять свой взгляд на привычные вещи, улучшать настроение. Это благотворно скажется на умении принимать сложные решения. Также Рыбам стоит сфокусироваться на получении новых знаний, опыта. Это идеальное время для обучения, а также деловых поездок, смены обстановки.

Стоит поменьше общаться с самовлюбленными Знаками Зодиака, а также избегать взаимодействия с недоброжелателями и токсичными людьми. В общении с родственниками, друзьями и второй половинкой важно помнить о том, что не важно, кто прав, а кто виноват, важно лишь то, кто способен идти навстречу, а кто преследует лишь свои собственные интересы.