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Группа The Killers выпустила мрачный трек Fire in bone

Группа The Killers выпустила мрачный трек Fire in bone
Американская рок-группа The Killers представила в Сети трек Fire in bone. По словам музыкантов, это их любимая композиция из грядущего альбома Imploding the mirage.

В мрачном инди-поп треке The Killers говорят, как тяжело найти себя и выбраться из "темноты", когда преодолеваешь какие-то сложные испытания. Но сделать это необходимо самому.


перенесли. Они "не успевают его завершить". Новая дата должна быть объявлена в ближайшие недели.
# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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Группа The Killers выпустила мрачный трек Fire in bone
Группа The Killers выпустила мрачный трек Fire in bone
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