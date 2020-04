Группа The Killers выпустила мрачный трек Fire in bone

Анастасия Иванова

Американская рок-группа The Killers представила в Сети трек Fire in bone. По словам музыкантов, это их любимая композиция из грядущего альбома Imploding the mirage.

В мрачном инди-поп треке The Killers говорят, как тяжело найти себя и выбраться из "темноты", когда преодолеваешь какие-то сложные испытания. Но сделать это необходимо самому.

перенесли. Они "не успевают его завершить". Новая дата должна быть объявлена в ближайшие недели.