Хорошая жизнь Джульетто Кьезы

Влада Некрасова

© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИтальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза. Архивное фотоИрина АлкснисВсе материалы

В Италии на восьмидесятом году жизни умер Джульетто Кьеза.

Практически все посвященные печальному событию некрологи содержат короткую фразу: "скончался большой друг России". И это правда. Социальные сети и СМИ на русском языке переполнены искренними выражениями печали по поводу случившейся утраты.