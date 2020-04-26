Хорошая жизнь Джульетто Кьезы
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© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИтальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза. Архивное фото
Ирина АлкснисВсе материалы
В Италии на восьмидесятом году жизни умер Джульетто Кьеза.
Практически все посвященные печальному событию некрологи содержат короткую фразу: "скончался большой друг России". И это правда. Социальные сети и СМИ на русском языке переполнены искренними выражениями печали по поводу случившейся утраты.
По материалам: ria.ru