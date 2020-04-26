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Хорошая жизнь Джульетто Кьезы

Хорошая жизнь Джульетто Кьезы
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкИтальянский журналист, писатель и общественный деятель Джульетто Кьеза. Архивное фото
Ирина АлкснисВсе материалы

В Италии на восьмидесятом году жизни умер Джульетто Кьеза.

Практически все посвященные печальному событию некрологи содержат короткую фразу: "скончался большой друг России". И это правда. Социальные сети и СМИ на русском языке переполнены искренними выражениями печали по поводу случившейся утраты.

# Россия
По материалам: ria.ru

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