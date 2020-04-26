Иран разделят на несколько зон в зависимости от распространения COVID-19

Алексей Вольцев

Власти Ирана разделили страну на несколько зон в зависимости от опасности распространения коронавируса для снятия или введения ограничений, сообщил в воскресенье президент Ирана Хасан Роухани.

"Страна будет разделена на районы трех типов – белые, желтые и красные. Ограничения и нормы, связанные с коронавирусом, будут проводиться в рамках этого трехзонного разделения", - говорится в заявлении Роухани, опубликованном на его официальном сайте.