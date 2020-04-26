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Избитой таксистом москвичкой оказалась дочь бывшего мужа Елены Берковой

Избитой таксистом москвичкой оказалась дочь бывшего мужа Елены БерковойФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Москвичкой, которую избил таксист за нечитаемый цифровой пропуск, оказалась дочь российского киноактера Андрея Стоянова, пятого мужа порнозвезды Елены Берковой. Об этом сам Стоянов рассказал «Вечерней Москве».

Артист рассказал, что девушка находится в безопасности, у нее после случившегося нервный срыв, поскольку «на нее поднял руку неизвестный мужчина». Он также поведал, что дочь уже обратилась в полицию после нападения.

24 апреля РЕН ТВ опубликовал видео, на котором мужчина силой вытащил пассажирку из автомобиля, из-за чего она упала на землю. Поднявшись, девушка пыталась ударить обидчика, но сама получила удар по голове. По информации издания, пострадавшая была доставлена в больницу с ссадинами колена и области левой брови. Конфликт произошел после того, как таксист не смог проверить у пассажирки подлинность QR-кода для поездок по городу в условиях самоизоляции — код не считался в его приложении.

Позднее водитель объяснил, что женщина сама напала на него после того, как он пообещал отвезти ее в полицию.

С 15 апреля для перемещения по Москве необходимо оформить пропуск с QR-кодом. Он выдается для поездок на работу, в медицинские учреждения и для поездки в других личных целях.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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