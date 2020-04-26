Эксперт объяснил частую смену курса "Академика Черского"

Лидия Мартынова

. Изменение портов назначения трубоукладчика "Академик Черский" вызваны желанием избежать американских санкций, предположил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в эфире НСН.

"Почему "Академик Черский" не указывает, что он идет в Балтийское море к месту достройки "Северного потока — 2"? Для того, чтобы не было формальных оснований у американских регуляторов заранее подвести судно под санкции, потому что тогда ему будет трудно проходить проливы", — отметил он.