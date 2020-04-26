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Эксперт рассказал, чем опасен смартфон во время пандемии

Эксперт рассказал, чем опасен смартфон во время пандемии
Использование смартфонов в период пандемии коронавируса может быть опасно с точки зрения угрозы физическому и психическому здоровью, рассказал агентству "Прайм" завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков. Прежде всего, смартфон становится настоящим рассадником инфекции.

"Постоянно находясь в руках человека, смартфон собирает бактериальную среду, а также потенциально возможную инфекционную, при этом он регулярно прикасается к лицу и ушам пользователя", — отметил он.

В условиях распространения высококонтагиозной вирусной инфекции смартфон необходимо систематически дезинфицировать, напомнил эксперт. Это можно делать с помощью специальных салфеток на основе изопропилового спирта, который не портит покрытие экрана.


Не менее важен для здоровья ущерб от бесконтрольного использования смартфонов, планшетов и компьютеров. В первую очередь, страдает зрение, а также осанка – прежде всего, у детей.

# Россия
По материалам: ria.ru

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