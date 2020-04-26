Эксперт: Сергей Шойгу - верховный правитель России

Вадим Карасев

Политическая система в России претерпевает трансформацию на фоне коронавирусной пандемии. Выстраиваемая на протяжении десятилетий Владимиром Путиным вертикаль показала свою неэффективность в кризисной ситуации, считает директор Международного Института проблем устойчивого развития Максим Федоренко.

При этом эксперт отмечает, что в хаосе, в который ввергла Россию эпидемия, четко прослеживается роль Минобороны и Сергея Шойгу лично. РФ ждет неизбежная экономическая катастрофа из-за карантинных мер и рухнувших цен на нефть.

, - говорит Максим Федоренко.

Он считает, что роль Шойгу огромна. К нему апеллируют и региональные власти, например, просил о помощи со стороны военных губернатор Московской области Воробьев, и сам президент, когда рекомендовал министру обороны рассмотреть привлечение армии к борьбе с коронавирусом. Параллельно с этим Госдума продвигает и принимает законопроекты, которые будут способствовать к бесшумному и предсказуемому приходу к власти главы Минобороны Российской Федерации Сергея Кожугетовича Шойгу.

С учетом активного введения в общество цифровых кодов, пропусков и прочего чипирования Россию ожидает военно-цифровая диктатура во главе с верховным правителем Шойгу, уверен Максим Федоренко.