Кадыров заявил о ставшем менее агрессивным коронавирусе

Вадим Карасев

Рамзан КадыровФото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что коронавирус стал менее агрессивным, и это, по его словам, обнадеживает. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

Кадыров отметил, что вовремя принятые в регионе меры позволяют контролировать ситуацию с коронавирусом.

В Чечне, согласно последним данным, зафиксировано 409 случаев заражения коронавирусом, 23 человека выздоровели, шесть умерли.

17 апреля сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров объявил строгий карантин на территории республики на время выходных в рамках борьбы с распространением коронавируса.