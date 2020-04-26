Кадыров заявил о ставшем менее агрессивным коронавирусе
Сегодня, 21:14 Вадим КарасевРамзан КадыровФото: Сергей Гунеев / РИА Новости
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что коронавирус стал менее агрессивным, и это, по его словам, обнадеживает. Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.
Кадыров отметил, что вовремя принятые в регионе меры позволяют контролировать ситуацию с коронавирусом.
В Чечне, согласно последним данным, зафиксировано 409 случаев заражения коронавирусом, 23 человека выздоровели, шесть умерли.
17 апреля сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров объявил строгий карантин на территории республики на время выходных в рамках борьбы с распространением коронавируса.
По материалам: lenta.ru