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Канье Уэст стал миллиардером

Канье Уэст стал миллиардером GARY HERSHORN / Reuters

Эксперты Forbes признали американского хип-хоп исполнителя Канье Уэста миллиардером. Издание оценило состояние репера в 1,3 миллиарда долларов.

Официальное решение о присвоении статуса миллиардера наступило после раскрытия рэпером своей финансовой отчетности.

Журналисты оценили прибыльность марки Yeezy, которой полностью владеет Уэст. Учитывая связь бренда с компанией Adidas, эксперты остановились на цифре 1,3 миллиарда долларов.

Однако сам Уэст не согласен с оценкой экспертов. «Не миллиард, а 3,3 миллиарда долларов, поскольку никто в Forbes не умеет считать», — заявил он.

Уэст давно пытался убедить Forbes в своем миллиардном состоянии. «Я показал им чек на 890 миллионов долларов, а они по-прежнему не называют меня миллиардером», — цитирует Уэста издание.

По итогам 2019 года Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером по версии Forbes.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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