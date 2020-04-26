Кьеза сказал правду о Грузии — в Цхинвале скорбят об итальянском политике

Лидия Мартынова

В Южной Осетии со скорбью встретили известие о смерти итальянского журналиста, публициста, политического и общественного деятеля Джульетто Кьеза.

Джульетто Кьеза без преувеличения можно назвать человеком, который действительно являлся другом Южной Осетии, отмечает начальник информационно-аналитического управления администрации президента Юрий Вазагов. Итальянский журналист приезжал в осажденный Цхинвал еще в конце 80-х годов прошлого века.

«С момента своих первых репортажей о нашей республике, еще в первые годы борьбы за независимость, и в последующем, когда республика вновь подвергалась агрессии со стороны Грузии, он нас поддерживал», — цитирует Вазагова ИА «Рес».

По его словам, Кьеза приезжал в Южную Осетию в самые трудные моменты истории республики.

«Он неоднократно приезжал в Южную Осетию в самые трудные для нас годы, в том числе, после грузинской агрессии 2008 года. Кьеза внес немалый вклад в развитие внешнеполитических контактов Южной Осетии на европейском континенте, конечно в первую очередь, в самой Италии, а также среди тех политических сил европейских стран, которые занимают сегодня более беспристрастную, взвешенную позицию в отношении происходящего на постсоветском пространстве», — отметил он.

Вазагов также подчеркнул, что Джульетто Кьеза способствовал распространению объективной информации о происходящем в Южной Осетии.

«Кьеза сразу после августовской войны содействовал тому, чтобы наши представители смогли выступить на европейских площадках. Кроме того, несколько лет назад он был назначен представителем парламента Южной Осетии в Европарламенте и во всех тех встречах и мероприятиях, которые проходили в самой Италии также есть его вклад и непосредственное участие», — добавил он.

Для жителей Южной Осетии, по словам Вазагова, Кьеза являлся олицетворением действительно европейского политика, который исходил не из интересов и установок, заданных со стороны Соединенных Штатов, а из интересов самих народов Европы.

Журналист Инал Плиев отметил, что Джульетто Кьеза был видным деятелем левого движения Италии.

«Еще в 1980—1990х годах он был корреспондентом итальянской коммунистической газеты „Унита“ в Советском Союзе. В этом качестве впервые посетил Южную Осетию и оставил для истории правдивое свидетельство эпохи: статью о бедствиях, в которые ввергла южных осетин Грузия. Он не забыл об этом и через полтора десятка лет. Когда в 2008 году группа жителей Южной Осетии — свидетелей преступлений грузинской военщины посетила ряд европейских стран, Джульетто Кьеза встретился с ними в Италии и организовал несколько встреч с итальянскими журналистами», — рассказал он.

Кьеза неоднократно посещал Цхинвал и другие населенные пункты страны, в том числе и в качестве наблюдателя на выборах парламента, доверенного лица одного из кандидатов на выборах президента.

По словам главы МИД Южной Осетии Дмитрия Медоева, Джульетто Кьеза хорошо знали жители республики, пишет Sputnik. Во время посещения Южной Осетии он не упускал случая поговорить с простыми людьми, всегда отличался доступностью в общении.

«Будучи рядовым журналистом, еще в конце 80-х, работая в газете „Стампа“, а за тем в „Карьера де ла сьерра“, он не раз посещал блокадный Цхинвал, первым из европейских журналистов назвал вещи своими именами: Грузию неонацистским государством, а ее лидера Гамсахурдия — психически больным человеком», — вспоминает глава МИД.