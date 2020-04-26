Киберпреступность превзошла уличную преступность из-за коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Во время пандемии коронавируса уличная преступность отошла на второй план, уступив место киберпреступлениям. Об этом заявил глава Российской секции Международной полицейской ассоциации, генерал-лейтенант Юрий Жданов, передает РИА Новости.

По его словам, правоохранительные органы оказались не готовы бороться с кибермошенниками, которые оказались «большим злом». Преступники действуют в нынешних обстоятельствах «более сплоченно, профессионально, грамотно», — посетовал он.

В январе-марте 2020 года количество IT-преступлений в стране выросло на 83,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уточняет агентство.

Ранее 23 апреля российские банки предупредили об активизировавшихся мошенниках в период всеобщей самоизоляции. В кредитных организациях объяснили, что преступники пользуются методами социальной инженерии, играя на стрессовом состоянии своих жертв из-за эпидемии коронавируса. Они пытаются выманить реквизиты карт и СМС-пароли, используя в своих убеждениях негативную новостную повестку о пандемии и экономической ситуации. В среднем число попыток похитить деньги россиян такими способами выросло на 15-30 процентов.