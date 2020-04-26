Китай за сутки 11 человек заразились коронавирусом

Алексей Вольцев

Одиннадцать новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Китае за минувшие сутки, выздоровели 48 пациентов, летальных исходов зарегистрировано не было, следует из сообщения государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.

Уточняется, что из 11 новых случаев пять - ввозные, остальные шесть - локальные, пять случаев зарегистрировано в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, один в – Гуандуне. В общей сложности в Китае сейчас выявлено 1634 ввозных случая коронавирусной инфекции, все еще болеют 694 человека, 22 находятся в тяжелом состоянии, 940 человек выздоровели, ни один человек, въехавший в Китай зараженным из-за границы, не умер.

"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 827 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 801 человек (51 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 394 человек выписаны из больниц, 4632 скончались", - говорится в сообщении.

С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки было выявлено 30 таких случаев, из них семь - ввозные. За минувшие сутки из-под карантина выпущены девять человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось, еще четыре бессимптомных случая были переквалифицированы в подтвержденные. Под наблюдением остаются 1000 бессимптомных носителей.