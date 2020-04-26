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Китайский блогер поставил под сомнение красоту россиянок

Китайский блогер поставил под сомнение красоту россиянок

Китайское издание Sina опубликовало пост блогера, усомнившегося в красоте русских девушек. Он заявил, что стереотип об этом преувеличен и развеивается при первой же поездке в Россию.

Следует лишь отправиться путешествовать в Россию, как выясняется, что "реальность жестока", пишет он. Русские похожи на европейцев, однако надевают на себя слишком много одежды из-за холода и выглядят "довольно полными".

"Русские могут есть очень много высококалорийных продуктов, чтобы обеспечить себя энергией для противостояния холодам. Поэтому фигура у обычных русских далека от идеала, вплоть до того, что они даже могут быть толстыми, из-за чего оказывается, что на самом деле русские красавицы не так очаровательны, как мы себе представляем", – пишет он.

В то же время блогер отметил "особенность российских обычаев и обстановки" – в том числе многие здания, построенные в европейском стиле, которые видятся для граждан КНР "величественными".

Как сообщал Ruposters, ранее Китай отправил в Россию группу медиков для помощи в борьбе с коронавирусом.

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По материалам: uposters.ru

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