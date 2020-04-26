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Когда в России оправдали миллионы человек

Когда в России оправдали миллионы человек

29 лет назад, 26 апреля 1991 года принят Закон «О реабилитации репрессированных народов», осудивший политику государственного произвола и беззакония, геноцида и клеветы.

За годы Советской власти миллионы людей стали жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись репрессиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, национальным и иным признакам. Всего, по оценкам Генеральной Прокуратуры РФ, жертвами политических репрессий в нашей стране стали около 32 миллионов человек.

Уже в 1930-е годы в СССР началось массовое выселение целых народов. Жертвами депортации в Казахстан, Сибирь и другие восточные районы стали представители 14 народов целиком и 48 — частично. Помимо насильственного переселения, к репрессированным народам проводилась на государственном уровне политика геноцида, сопровождавшаяся упразднением их национально-государственных образований, установлением режима террора и насилия в местах спецпоселений.

Процесс реабилитации жертв политических репрессий в СССР начался только в 1954 году, были отменены незаконные акты против переселенных народов и решения по политическим делам. Вскоре эта работа была свернута, по причине рецидивы тоталитарной политики государства и попытки вернуться к сталинской идеологии, и была возобновлена лишь в конце 1980-х годов, принятием нескольких законодательных актов.

Закон 1991 года определил понятия «репрессированные народы», виды реабилитации и признал незаконными и преступными все репрессивные акты против этих народов, за исключением актов, восстанавливающих их права.

Любой гражданин может отправить в прокуратуру заявление по вопросам реабилитации, но даже ее отсутствие не является препятствием для обращений. В таких случаях можно указать примерные данные. Кроме того, необходимы заверенные нотариусом или органом местного самоуправления либо копии  свидетельства о браке с лицом, репрессированным по  политическим мотивам и реабилитированным посмертно; свидетельства о рождении.

Прокуратура, получившая заявление с документами, по материалам дела проверяет достоверность реабилитации и родственных связей заявителя с репрессированным, наличие оснований для признания подвергшимся или пострадавшим  от политических репрессий.  По результатам рассмотрения выдается справка о реабилитации, о признании пострадавшим от политической репрессии либо направляется мотивированный отказ в удовлетворении просьбы.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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