Комедиантку-лесбиянку атаковали порнографией

Вадим Карасев

Фото: @cameronesposito

Комедиантка Кэмерон Эспозито (Cameron Esposito) пожаловалась на то, что ее рабочие видеоконференции в Zoom атакуют порнографией и шутками об изнасиловании. Об этом сообщает The Daily Beast.

Девушка, которая также является открытой лесбиянкой, отметила, что сотрудничает с другими комиками, представляющими различные сексуальные меньшинства. Вместе они планировали записать стенд-ап, находясь каждый у себя дома, когда в их видеоконференцию ворвались посторонние.

Во время одной из рабочих встреч в Zoom на экране появилась «самая жесткая порнография». «Я не поняла, что происходит и почему я транслирую это в дома сотен людей», — отметила Эспозито.

Пользователи Zoom неоднократно жаловались на то, что посторонние могли получить доступ к их конференциям. К примеру, во время урока химии в московской школе №274 в приложении Zoom учащимся включили порнографические ролики. Похожий инцидент произошел в Саратове.

В работе приложения был обнаружен и ряд других проблемы. Основатель Zoom Эрик Юань (Eric S. Yuan) принес извинения и заявил, что в ближайшее время компания сконцентрируется на исправлении всех проблем с безопасностью.