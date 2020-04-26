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Концертный директор Бабкиной рассказал о самочувствии артистки

Концертный директор Бабкиной рассказал о самочувствии артисткиНадежда БабкинаФото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Народная артистка РСФСР, руководитель театра «Русская песня» Надежда Бабкина продолжает лечение и пребывает в хорошем настроении. Об этом РИА Новости рассказал концертный директор артистки Сергей Горох.

«Она передала всем большой привет. Договорились быть на связи», — сказал он, отметив, что Бабкина интересовалась, что происходит в театре, как проходят репетиции. Горох рассказал ей, что до 1 мая все находятся на самоизоляции, праздничные мероприятия перенесены.

6 апреля Бабкина попала в больницу. Она провела несколько дней в искусственной коме. Ее представитель заявлял, что у Бабкиной не обнаружили COVID-19, однако источники StarHit утверждают, что у звезды двухсторонняя пневмония, вызванная коронавирусом.

Позднее в больнице рассказали, что состояние Бабкиной заторможено и депрессивное.

23 апреля стало известно, что личный водитель Бабкиной и вся его семья заразились коронавирусом, однако сам мужчина заявил, что чувствует себя нормально и покидает дом только ради похода в магазин и прогулки с собакой.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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