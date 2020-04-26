Конституция Победы

Вадим Карасев

Пандемия коронавируса, охватившая всю планету, вынудила перенести многие важные мероприятия: форумы, чемпионаты, выборы, даже Олимпиаду. Пришлось перенести и голосование о поправках в Конституцию. Их проведут после победы над коронавирусом, и они станут символом этой победы.



Голосование о поправках к Конституции должно было состояться 22 апреля, однако помешал пришедший из-за границы коронавирус. Проводить голосование в таких условиях было слишком опасно, поэтому его пришлось перенести. Голосование пройдет позднее и станет настоящим символом победы над коронавирусом, знаком возвращения к нормальной привычной жизни – без самоизоляции, с открытыми магазинами, кафе и кинотеатрами, без необходимости выходить на улицу в медицинской маске и с набором антисептиков.

Отсрочка голосования позволила более внимательно присмотреться к изменениям Конституции, а необычные обстоятельства помогли по-новому оценить новые положения главного закона.

Особый вес получил не самый заметный параграф о медицинской помощи. Это неудивительно, учитывая нынешнее внимание людей к вопросам своего здоровья.

В текущей версии Конституции сказано: "Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений".

Знаменитый доктор Леонид Рошаль еще зимой предложил изменить формулировку и уточнить, что государство гарантирует не просто медицинскую помощь, а помощь качественную и доступную. Казалось бы, мелочь, всего два лишних слова, но в главном законе страны мелочей нет.

Что означает изменение? Оно означает, что некачественная медицинская помощь или невозможность получить помощь станут прямым нарушением Конституции, и бороться с этим власти должны будут на всех уровнях, включая правительство России. Одной из задач государственного аппарата станет обеспечение доступности и качества медицинской помощи во всех регионах.

Например, нарушением Конституции станет ситуация, при которой инвалид-колясочник не может попасть на прием к врачу, потому что кабинет находится на втором этаже, а лифта в поликлинике нет. И закрытие сельской больницы, из-за которого гражданам придется ездить к доктору за сто километров, тоже станет нарушением Конституции.

Примеров можно привести множество. Все они сходятся в том, что простое, казалось бы, изменение в формулировке главного закона повысит требования к органам исполнительной и законодательной власти. Им придется строить свою работу, ориентируясь на новые конституционные принципы.

В этом заключается важный момент.

Панедмия, с которой борется мир, придала сильный импульс отечественной медицине. России удалось оперативно, буквально за месяц, переформатировать систему здравоохранения и нацелить ее на борьбу с коронавирусом. Наиболее показательной историей стало срочное строительство инфекционной больницы в Коммунарке. Но это не единственное достижение.

Было развернуто масштабное тестирование на наличие вируса у населения, что позволило своевременно выявлять COVID-положительных граждан, а тех, кто болеет с осложнениями, размещать в оборудованные стационары. Благодаря этому России удалось достичь одного из самых низких показателей по смертности от коронавируса.

По сути, государство успешно реализовало новые положения Конституции до того, как прошло голосование.

Обновленная Конституция должна стать гарантией того, что подобное отношение останется неизменным, что система здравоохранения сохранит высокие достижения, достигнутые во время пандемии, и будет развиваться дальше.

Пандемия показала необходимость не просто медицинской помощи, а помощи качественной и доступной. Дополнительные два слова в Конституции обяжут государство следить за этим. И любой гражданин России в любом уголке страны будет вправе потребовать и получить от медиков помощь, которая реально поможет преодолеть любые болезни – от насморка до коронавируса.