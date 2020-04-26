Коронавирус не пощадил никого: стали известны масштабы заболевания в Киево-Печерской лавре

Анастасия Иванова

В находящейся на карантине Киево-Печерской лавре заразились коронавирусом около 200 человек, в том числе настоятель и все священники.

Об этом российскому РБК рассказал глава информационно-просветительского управления УПЦ МП митрополит Климент.

Кроме того, заболели монахи, преподаватели и студенты Киевской духовной академии и семинарии.

По словам митрополита Климента, сейчас уже большинство клириков идут на поправку. От коронавируса умерли три монаха.

Напомним, коронавирусом также заболели монахи Ионинского монастыря, Свято-Покровского Голосеевского мужского монастыря, который относится к Киево-Печерской лавре. На Тернопольщине полностью на въезд и выезд закрыли Почаев, где эпицентром эпидемии стала Почаевская лавра, которая также находится в ведении Московского патриархата.

Несмотря на запрет властей, Почаевская лавра не закрывалась на Вербное воскресенье, а на Пасху храм посетили сотни верующих. На данный момент известно о почти десяти больных священниках и членах их семей, имеющих отношение к Почаевской лавре. Часть из них лечится в Александровской больнице Киева.

Только 21 апреля лавру закрыли для посетителей после того, как власть района заблокировала город. Медики до сих пор не могут провести тестирование на коронавирус среди обитателей лавры. По информации СМИ, руководство Кременецкого района намерено просить центральную власть ввести чрезвычайное положение из-за резкого роста заболеваемости COVID-19. В Почаеве за последние сутки заболели 27 человек. В городе уже около 80 заболевших.

«ФАКТЫ» писали о том, что Россия собирается направить «гумконвой» в Украину для заболевших священников УПЦ МП.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

