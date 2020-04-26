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Коронавирус в Украине: 19 из 22 заболевших за сутки в Мариуполе — медики

Коронавирус в Украине: 19 из 22 заболевших за сутки в Мариуполе — медики

В Мариуполе Донецкой области, где за сутки зафиксировали 22 случая заболевания коронавирусом, COVID-19 подтвердили у 19 медработников областной больницы интенсивного лечения.

Об этом на брифинге сообщил директор департамента здравоохранения Донецкой ОГА Владимир Колесник, отметив, что медики заразились после операции, которую провели пациенту еще до появления симптомов коронавируса.

Симптомы инфекции у пациента проявились на третий день после операции. После этого стали проверять всех, кто с ним контактировал.

По словам чиновника, болезнь у медработников проявляется в легкой форме. Часть из них остались в больнице, чтобы оказывать помощь другим больным. Он также уточнил, что первые быстрые тесты у всех 19 инфицированных сотрудников были отрицательные. С сегодняшнего дня в этой больнице всем сотрудникам и пациентам сделают ПЦР-тесты.

На брифинге также сообщили, что из 52 подтвержденных случаев коронавируса в Донецкой области, 27 больных составляют медицинские работники.

Напомним, на утро 26 апреля, в Украине подтверждены 8617 случаев COVID-19. Зафиксированы 209 случаев с летальным исходом и 840 случаев выздоровления пациентов. Всего проведено 89 373 тестов.

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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