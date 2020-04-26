Кремль анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Алексей Вольцев

Владимир Путин в ближайшие дни может выступить с новым обращением, посвященным ситуации с COVID-19 в России. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Думаю, что на этой неделе мы услышим новые заявления главы государства с оценкой перспектив", — сказал Песков.

В предыдущие разы президент обращался к гражданам 25 марта и 2 апреля. Тогда Путин объявил нерабочие дни до 30 апреля и предложил ряд мер для снижения скорости распространения коронавируса, а также поддержки граждан, ключевой инфраструктуры и бизнеса.

России зафиксировано 80 949 больных COVID-19 (большинство — в Москве), из них 747 погибли, 6767 пациентов вылечились.

Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.