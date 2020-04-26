Кто скрывался под масками Льва, Оленя, Попугая и Волка
Перед финалом в социальных сетях чаще всего можно было встретить такой расклад: Попугай — Наташа Королева, Олень — Лариса Долина, Волк — Нюша, а Лев — Никита Пресняков. Правда, у жюри были свои взгляды на героев. Причем Тимур Родригез признавался, что накануне разговаривал с DJ Smash, который сказал ему: «Я не могу уснуть, пока не посмотрю выпуск. А недавно мне приснилась маска Яйца, которую я срываю с человека… и просыпаюсь!»
Первым на сцену вышел Попугай. Главного любимчика Филиппа Киркорова называли «гормоном радости». По ходу проекта от номера к номеру пернатый прибавлял, а в финале решил спеть хит Atomic Kitten Eternal Flame, поразив жюри проникновенным исполнением и прекрасной постановкой.
«Я поняла, чтобы побыть собой, мне нужно было надеть маску», — заявил Попугай.
Следующим по списку шел Лев, выбравший песню Нина Симон Felling Good. Валерия посчитала, что в этой композиции артист перепрыгнул сам себя, а вот Регина Тодоренко заявила: певец занимается самолюбованием.
Удивил номером и Волк, который выбрал легендарную «Улетай на крыльях ветра». Ранее каждый номер этого исполнителя называли «фейерверком», по мнению членов жюри в этот раз песня была подобрана не совсем удачно. Но за всех реабилитировался Олень — исполнительница дала жару, спев Cosmic Girl Jamiroquai.
По правилам проекта после этого этапа один из конкурсантов должен был снять маску — в итоге жюри проголосовали поровну, поэтому финальное слово сказал Киркоров: «Маску снимает Попугай».
Плетнева также пошутила, что однажды ехала в лифте с Яйцом и всячески приставала к нему. «Можно я лизну ваш желточек», — шутила Анна. Она также добавила, что у них серьезные штрафы, постоянная охрана рядом и каждодневная работа над номером.
В следующей части финала оставшиеся конкурсанты должны были исполнить по песне, а затем жюри попросили снять маску с каждого: кто окажется последним, тот и победил в проекте. Олень предпочел продемонстрировать вокальные данные в хите «Мы эхо», Волк перепел Уитни Хьюстон с хитом Queen of the night, а Лев — «Нелюбимая» коллектива А-Studio.
Как и предполагалось с самого начала — Оленем оказалась Лариса Долина. Тимур Родригез предложил певице в честь грядущего юбилея сделать программы из хитов, которые она пела на шоу, а также чаще радовать экспериментами.
«Я подумаю над этим. Ведь когда мне предложили: оденьтесь в Оленя и два месяца топчитесь в этом костюме, то я сразу согласилась. Это для меня возможность показать свой потенциал», — сказала Долина.
Сама Лариса Александровна призналась, что не знает, кто скрывается под масками, и угадала она лишь Алексея Глызина — и только по походке.
Следующим на очереди маску снял Волк. Если в случае с Оленем члены жюри были единогласны, то со хищным зверем были вопросы. Одни голосовали за Нюшу, другие — за Юлию Паршуту, но в итоге на сцене оказалась Карина Кокс.
Главная интрига вечера была раскрыта через несколько минут. Председатель жюри Филипп Киркоров долгое время говорил, что под маской Льва скрывается Никита Пресняков, но в последний момент стал сомневаться. По его мнению, исполнение хита «Нелюбимая» прямая отсылка к погибшему Батырхану Шукенову, которого так уважает Анатолий Цой.
Отметим, что в следующую субботу в эфире покажут специальный выпуск шоу «Маска», в котором создатели раскроют тайны проекта и покажут закулисье.
Фото: пресс-служба НТВ, стоп-кадр из шоу «Маска»