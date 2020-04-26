Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Кудрин предложил раздавать еду бедным

Кудрин предложил раздавать еду беднымФото: Илья Питалев / РИА Новости

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил подумать о дополнительной помощи россиянам на продовольствие или выдавать ее в натуральном виде. Об этом сообщает «Интерфакс».

По его словам, необходимо балансировать возможностями и немного думать о будущем. «Просто им отдать продовольствие и помочь им на это время какими-то просто натуральными продуктами», — порассуждал Кудрин о помощи гражданам.

Глава Счетной палаты считает, что к помощи нуждающимся должна подключиться также общественность, благотворительные фонды и волонтеры.

Ранее Кудрин заявил, что российская экономика восстановится после спада в 7-8 процентов во время кризиса и будет работать нормально. По его словам, самое сложное — пережить пик кризиса. «Он необычный, более глубокий, чем в обычном любом кризисе, даже сейчас целый ряд отраслей потеряли уже 100 или 90 процентов своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги», — отметил Кудрин.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Маховик времени: Собчак, Пугачева, Распутина и "Евровидение" — чем жила светская Москва весной 2008 года
Маховик времени: Собчак, Пугачева, Распутина и "Евровидение" — чем
Оклахома попросила Трампа объявить COVID-19 стихийным бедствием
Оклахома попросила Трампа объявить COVID-19 стихийным бедствием
В российских военных вузах выявили коронавирус у 779 курсантов
В российских военных вузах выявили коронавирус у 779 курсантов
Кадыров заявил о ставшем менее агрессивным коронавирусе
Кадыров заявил о ставшем менее агрессивным коронавирусе
Кудрин предложил раздавать еду бедным
Кудрин предложил раздавать еду бедным
Заразившаяся коронавирусом заведующая скорой покончила с собой
Заразившаяся коронавирусом заведующая скорой покончила с собой
"Ситуация тяжелая". США предрекли безработицу и новую Великую депрессию
"Ситуация тяжелая". США предрекли безработицу и новую Великую
Звездный Instagram: селфи всех видов, или Еще одна неделя карантина
Звездный Instagram: селфи всех видов, или Еще одна неделя карантина
Кто скрывался под масками Льва, Оленя, Попугая и Волка
Кто скрывался под масками Льва, Оленя, Попугая и Волка
Контракты ведущей «Орла и решки» начали разрывать после слов о домашнем насилии
Контракты ведущей «Орла и решки» начали разрывать после слов о
Российские банки начали переводить сотрудников на работу с проживанием в офисах
Российские банки начали переводить сотрудников на работу с
Эксперт объяснил частую смену курса "Академика Черского"
Эксперт объяснил частую смену курса "Академика Черского"

Топ на сегодня

5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
5 заблуждений об эзотерике, в которые люди ошибочно верят
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса
Названа опасность использования смартфонов во время пандемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Выборы в Сербии состоятся по окончании эпидемии
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Банки в первом квартале сократили число выданных потребкредитов
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над девушкой
Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над

Еще по теме

Кудрин спрогнозировал будущее российской экономики после кризиса
Кудрин встретился с госконтролером США Додаро.
Программу нацпроектов на 2008-2012 годы в РФ выполнили лишь на 70% — Кудрин
Кудрин: ряду отраслей понадобится помощь при развитии кризиса