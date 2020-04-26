Кудрин спрогнозировал будущее российской экономики после кризиса

Вадим Карасев

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Российская экономика восстановится после спада в 7-8 процентов во время кризиса и будет работать нормально. Ее будущее спрогнозировал глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает ТАСС.

По его словам, самое сложное — пережить пик кризиса. «Он необычный, более глубокий, чем в обычном любом кризисе, даже сейчас целый ряд отраслей потеряли уже 100 или 90 процентов своих потребителей, спроса на свою продукцию или услуги», — отметил Кудрин.

Помощник президента России Максим Орешкин считает, что у России достаточно ресурсов, чтобы восстановить экономику после кризиса, вызванного коронавирусом. По его словам, Россия, по сравнению с кризисом 2008-2009 годов, сейчас оказалась гораздо более подготовленной, так как у страны имеются все необходимые для максимально быстрого восстановления экономики ресурсы.

По мнению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, избежать падения российской экономики помогут объявленные правительством меры поддержки.

По последним данным, 25 апреля в мире выявлено 2,85 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 198 тысяч человек, 812 тысяч человек выздоровели. В России выявлено 74,6 тысячи случаев заражения, умер 681 человек.