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Личный бронированный поезд Ким Чен Ына обнаружен на станции курорта Вонасан

Личный бронированный поезд Ким Чен Ына обнаружен на станции курорта Вонасан

Личный бронированный поезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ына замечен 21 и 23 апреля на станции курортного города Вонасан, расположенного на юго-востоке страны. С таким сообщением выступили эксперты американского сайта 38 North со ссылкой на снимки со спутника.

С другой стороны, как бы опровергая предположения западных источников о смерти лидера КНДР, центральная газета республики «Нодон синмун» сообщила накануне, 25 апреля, что председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын выразил слова благодарности и признательности рабочим крупнейшей стройки последних лет в городе Самчжиёне.

«Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые искренне и со всей душой внесли свой вклад в создание города Самчжиёна», — говорится в статье.

В свою очередь южнокорейское агентство Yonhap предполагает, что Ким Чен Ын находится в Вонсане, чтобы избежать заражения коронавирусом.

Напомним, что северокорейский лидер уже две недели не появляется на публике, что стало причиной различных инсинуаций относительно состояния его здоровья. Так, 24 апреля New York Post сообщил со ссылкой на одного из руководителей гонконгского телевидения, который в свою очередь сослался на информацию от «серьезного источника», что Ким Чен Ын, вероятно, скончался. С другой стороны, ряд СМИ Японии пишут, что Ким Чен Ын жив, но находится в тяжелом или даже вегетативном состоянии после перенесенной операции на сердце.

Как сообщало ИА Newstes, ранее агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что из Пекина в КНДР отправлена группа специалистов, в том числе медицинских экспертов.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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