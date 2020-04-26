Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Лунный день сегодня 26 апреля 2020 года

Лунный день сегодня 26 апреля 2020 года

В воскресенье, 26 апреля, настроение Луны может внести нотки дисгармонии в атмосферу суток. Однако рекомендации лунного календаря помогут провести этот нестабильный день без вреда для себя.

Бурные энергии Луны не всегда отражаются на Земле, поэтому наступающий день имеет все шансы оказаться спокойным, несмотря на грозные предостережения астрологов. Луна в Близнецах теоретически должна вызвать конфликты между «Я» и «Мы», усилить эгоистичные тенденции, вдохнуть в нас жажду наживы. Но одновременно с этим будет и другая неблагоприятная картина: 5 лунные сутки. Время замедления, проволочек и бессмысленной потери времени. И минус на минус дает плюс: импульсивность превращается в инициативу, эгоизм — во внимание к себе, жадность — в стремление зарабатывать. Так что на выходе мы получаем насыщенный день с неплохой вероятностью удачи.


Фаза Луны: 4-5 лунные сутки. Растущая Луна в Близнецах предлагает не форсировать события и ловить удовольствие от момента. Не всегда будет легко понять чужие намерения. Есть риск влюбиться в образ или поддаться магии слова.

Магнитные бури: сегодняшний день пройдет без магнитных колебаний.

Благоприятные дела 26 апреля:


концентрация на чем-то одном;
новые знакомства;
живое выражение чувств;
принятие интуитивных решений;
проведение обрядов на Растущую Луну;
стремление к личной и духовной свободе.

Опасности и риски 26 апреля:


пренебрежение собственными принципами;
невыполнение долговых обязательств;
нерешительность и сомнительность;
отсутствие контроля над собой;
отсутствие выдержки;
безразличие к дому и семье.

Домашние дела при Луне в Близнецах

На сегодняшний день дом — это наше убежище, где мы сможем спрятаться от проблем, внешнего негатива, неприятных разговоров. Несмотря на то, что день находится под властью растущей Луны, беспокойное влияние лунных Близнецов может буквально обесточить. Спасение ищите в отдыхе, а чтобы не тратить время впустую, посвятите его саморазвитию либо сортировке и выбросу старых вещей.

Работа и деньги в воскресенье

Количество задач, которые придется решать, может выйти за рамки возможностей, и это может вызвать максимальное физическое и психическое напряжение. Чтобы не довести себя до нервного срыва, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют заручиться поддержкой надежных людей. Вторая головная боль дня — деньги, но, к счастью, не столько в плане их заработка, сколько в способе их применения.


Внешний вид по лунному календарю

Близнецам импонирует небесно-голубая палитра, поэтому, чтобы поддержать хорошее настроение, сделайте ставку на эти цвета. Эффектно будет смотреться одежда в стилях бохо и минимализм. Дополнить образ можно любыми украшениями, главное, чтобы они выглядели максимально нетривиально и уместно.

Любовь и отношения сегодня

Верный способ стать счастливым — перестать беспокоиться о том, что думают о вас другие люди. К тому же Луна в Близнецах сделает все, чтобы сегодня никто не смог думать о вас плохо. Для этого даже не придется стараться: у людей найдется немало поводов гордиться вами, и они с готовностью станут для вас надежным тылом и поддержкой.

Влюбленных и одиноких ждет захватывающий поворот событий, который обязательно притянет позитивные перемены в личную жизнь. Не сопротивляйтесь событиям — отдайтесь чувствам.

Настроение и здоровье 26 апреля

Риск и инициатива сегодня в приоритете. Не бойтесь перемен, через них откроются скрытые источники энергии, из которых можно будет черпать силы для реализации замыслов и улаживания сложных вопросов.

Астрологи советуют до 30 апреля особенно тщательно следить за своим здоровьем. Постарайтесь не выходить без необходимости из дома и чаще напоминайте себе, что здоровый дух живет только в здоровом теле. Особое внимание уделите мероприятиям по укреплению иммунитета: проведите витаминный курс, исключите алкоголь, не злоупотребляйте крепким кофе. А в качестве бодрящего средства начните утро с аффирмации: «Я здоров(а), счастлив(а), и у меня все получится!».

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Саудовская Аравия стала гуманнее: королевство отменило порку
Саудовская Аравия стала гуманнее: королевство отменило порку
Названа самая пострадавшая от коронавируса страна Европы
Названа самая пострадавшая от коронавируса страна Европы
Пригожин прокомментировал лишение Тодоренко звания "Женщина года"
Пригожин прокомментировал лишение Тодоренко звания "Женщина года"
Две российские семьи с коронавирусом отказались от госпитализации и ждут суда
Две российские семьи с коронавирусом отказались от госпитализации и
Лунный день сегодня 26 апреля 2020 года
Лунный день сегодня 26 апреля 2020 года
Помощник Путина дал прогноз о том, как Россия пройдет кризис
Помощник Путина дал прогноз о том, как Россия пройдет кризис
Валерия заcтупилась за лишенную звания «Женщина года» ведущую «Орла и Решки»
Валерия заcтупилась за лишенную звания «Женщина года» ведущую «Орла и
В Северной Корее ответили на сообщения о смерти Ким Чен Ына
В Северной Корее ответили на сообщения о смерти Ким Чен Ына
Что смотреть онлайн 26 апреля. Расписание трансляций
Что смотреть онлайн 26 апреля. Расписание трансляций
Звезда «Тихого Дона» порадовалась своей пенсии и пристыдила актеров за жалобы
Звезда «Тихого Дона» порадовалась своей пенсии и пристыдила актеров
Орешкин предрек замедление глобализации после пандемии коронавируса
Орешкин предрек замедление глобализации после пандемии коронавируса
В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом
В Москве умерли 38 пациентов с коронавирусом

Топ на сегодня

Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Наталья Ротенберг вышла замуж
Наталья Ротенберг вышла замуж
Самоизоляцию в России предложено продлить: события ночи 25 апреля — EADaily
Самоизоляцию в России предложено продлить: события ночи 25 апреля —
У осужденного в США Ярошенко до сих пор не взяли тест на COVID-19
У осужденного в США Ярошенко до сих пор не взяли тест на COVID-19
В Колумбии 44 заключенных выйдут на свободу из-за пандемии COVID-19
В Колумбии 44 заключенных выйдут на свободу из-за пандемии COVID-19

Еще по теме

Лунный день сегодня 31 марта 2020 года
Лунный календарь на декабрь 2017 года: рекомендации астрологов на месяц
Лунный день сегодня 5 февраля 2020 года
Лунный день сегодня 18 апреля 2020 года