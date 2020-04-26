Лунный день сегодня 26 апреля 2020 года

Вадим Карасев

В воскресенье, 26 апреля, настроение Луны может внести нотки дисгармонии в атмосферу суток. Однако рекомендации лунного календаря помогут провести этот нестабильный день без вреда для себя.

Бурные энергии Луны не всегда отражаются на Земле, поэтому наступающий день имеет все шансы оказаться спокойным, несмотря на грозные предостережения астрологов. Луна в Близнецах теоретически должна вызвать конфликты между «Я» и «Мы», усилить эгоистичные тенденции, вдохнуть в нас жажду наживы. Но одновременно с этим будет и другая неблагоприятная картина: 5 лунные сутки. Время замедления, проволочек и бессмысленной потери времени. И минус на минус дает плюс: импульсивность превращается в инициативу, эгоизм — во внимание к себе, жадность — в стремление зарабатывать. Так что на выходе мы получаем насыщенный день с неплохой вероятностью удачи.

Фаза Луны: 4-5 лунные сутки. Растущая Луна в Близнецах предлагает не форсировать события и ловить удовольствие от момента. Не всегда будет легко понять чужие намерения. Есть риск влюбиться в образ или поддаться магии слова.

Магнитные бури: сегодняшний день пройдет без магнитных колебаний.

Благоприятные дела 26 апреля:

концентрация на чем-то одном;новые знакомства;живое выражение чувств;принятие интуитивных решений;проведение обрядов на Растущую Луну;стремление к личной и духовной свободе.

Опасности и риски 26 апреля:

Домашние дела при Луне в Близнецах

пренебрежение собственными принципами;невыполнение долговых обязательств;нерешительность и сомнительность;отсутствие контроля над собой;отсутствие выдержки;безразличие к дому и семье.

На сегодняшний день дом — это наше убежище, где мы сможем спрятаться от проблем, внешнего негатива, неприятных разговоров. Несмотря на то, что день находится под властью растущей Луны, беспокойное влияние лунных Близнецов может буквально обесточить. Спасение ищите в отдыхе, а чтобы не тратить время впустую, посвятите его саморазвитию либо сортировке и выбросу старых вещей.

Работа и деньги в воскресенье

Количество задач, которые придется решать, может выйти за рамки возможностей, и это может вызвать максимальное физическое и психическое напряжение. Чтобы не довести себя до нервного срыва, эксперты сайта dailyhoro.ru советуют заручиться поддержкой надежных людей. Вторая головная боль дня — деньги, но, к счастью, не столько в плане их заработка, сколько в способе их применения.

Внешний вид по лунному календарю

Близнецам импонирует небесно-голубая палитра, поэтому, чтобы поддержать хорошее настроение, сделайте ставку на эти цвета. Эффектно будет смотреться одежда в стилях бохо и минимализм. Дополнить образ можно любыми украшениями, главное, чтобы они выглядели максимально нетривиально и уместно.

Любовь и отношения сегодня

Верный способ стать счастливым — перестать беспокоиться о том, что думают о вас другие люди. К тому же Луна в Близнецах сделает все, чтобы сегодня никто не смог думать о вас плохо. Для этого даже не придется стараться: у людей найдется немало поводов гордиться вами, и они с готовностью станут для вас надежным тылом и поддержкой.

Влюбленных и одиноких ждет захватывающий поворот событий, который обязательно притянет позитивные перемены в личную жизнь. Не сопротивляйтесь событиям — отдайтесь чувствам.

Настроение и здоровье 26 апреля

Риск и инициатива сегодня в приоритете. Не бойтесь перемен, через них откроются скрытые источники энергии, из которых можно будет черпать силы для реализации замыслов и улаживания сложных вопросов.

Астрологи советуют до 30 апреля особенно тщательно следить за своим здоровьем. Постарайтесь не выходить без необходимости из дома и чаще напоминайте себе, что здоровый дух живет только в здоровом теле. Особое внимание уделите мероприятиям по укреплению иммунитета: проведите витаминный курс, исключите алкоголь, не злоупотребляйте крепким кофе. А в качестве бодрящего средства начните утро с аффирмации: «Я здоров(а), счастлив(а), и у меня все получится!».