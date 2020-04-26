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Лунный календарь по Знакам Зодиака на май 2020 года

Лунный календарь по Знакам Зодиака на май 2020 года

Лунный календарь поможет вам прожить последний месяц весны с максимальной пользой для себя и своих близких. Советы астрологов, основанные на анализе расположения Луны при ее переходе из одного Знака в другой, помогут вам правильно планировать дела.

Эксперты в области биоэнергетики считают, что в конце весны почти у всех людей обостряется интуиция. Ранее мы рассказывали о том, как научиться доверять внутреннему голосу. Пусть он проведет вас сквозь тернии к звездам.


1 мая: первый день месяца пройдет под эгидой Огненного Знака — Льва. Растущая Луна в этот день будет крайне позитивной для практически любых дел. Самое главное — правильно воспринимать критику и не унывать, что бы ни случилось. Можно тратить деньги и вести дела в любой удобной и привычной вам манере.

2, 3 мая: в эти два дня полезно будет проявлять лидерские качества. Пребывание активной Луны в Знаке Девы поможет многим людям решить самые важные проблемы. Стоит проявлять максимальную активность, если хочется разобраться с домашними делами и заботами как можно скорее.

4, 5 мая: эти дни не подходят для ссор и конфликтов. Астрологи советуют не предъявлять претензий близким людям и сосредоточиться только на приятных темах для разговора. Рост Луны в Весах означает, что пришло время забывать обиды и готовиться к позитивным изменениям в отношениях. 4 и 5 мая полезно будет проводить время с близкими.

6, 7 мая: 6 число — день пребывания Луны в Скорпионе. Это очень непредсказуемый день, в который стоит следовать планам и нежелательно рисковать. 7 мая — Полнолуние в том же Знаке Зодиака. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют в этот день сторониться токсичных личностей и пользоваться заговорами от злых людей.


8, 9 и 10 мая: переход Луны в Знак Стрельца окажется не самым лучшим событием, потому что ночное светило вступит в фазу убывания. Это будут три дня, в которые могут происходить самые странные события в семье и в рабочем коллективе. Лучшим способом остаться на плаву станет осторожность.

11, 12 мая: убывание Луны в Знаке Козерога сделает эти понедельник и вторник самыми лучшими днями месяца для работы, домашних дел, планирования. Также полезно будет совершать дорогостоящие приобретения. Вечером лучше быть ближе к дому, родственникам и любимому человеку. Стоит избегать длительного уединения.

13, 14 мая: пока у руля будет убывающая Луна в Водолее, скучать не придется. Это очень яркие, но непредсказуемые два дня, в которые может происходить много интересного в жизни большинства из нас. Диссонанс Луны и звезд может спровоцировать резкую смену настроения.

15, 16 и 17 мая: переход в Знак Рыб станет благоприятной новостью для людей, которые желают как следует отдохнуть, сменить обстановку. Стихия Воды поможет в принятии важных решении. Звезды и Луна будут в гармонии, поэтому можно смело ходить на свидания, флиртовать и знакомиться с новыми людьми.

18, 19 мая: убывающая Луна в Знаке Овна — время большого энергетического диссонанса. Начинать новую неделю будет непросто, но наличие оптимизма и веры в себя поможет большинству людей обойтись без ссор и конфликтов, без срывов планов и неурядиц.

20, 21 и 22 мая: убывание Луны в Тельце 21 и 22 числа будет позитивным временем. Астрологи рекомендуют в эти два дня не откладывать на потом важные дела и не давать окружающим пустых обещаний. Стоит проявлять максимум честности и открытости. Эти дни отлично подходят для семейных посиделок. 22 мая наступит Новолуние в Тельце. Это будет ленивый, но очень важный день лунного календаря.


23, 24 мая: эти дни пройдут под эгидой Близнецов. Ожидается, что эти выходные будут одними из самых ярких и запоминающихся в мае. Очень важно нести в мир добро и душевную теплоту, чтобы окружающие смогли ответить вам тем же.

25, 26 мая: рост Луны в Знаке Рака позитивно сказывается на семейных отношениях. В этот день можно и даже нужно навестить родителей, уделить время детям, братьям и сестрам, второй половинке. В делах и в работе полезно иметь в запасе план «Б».

27, 28 и 29 мая: пока растущая Луна пребывает во Льве, желательно не наживать себе новых врагов. В этом Знаке Зодиака ночное светило находится в не самом лучшем состоянии, что отразится на удаче людей. Будьте бдительны и не позволяйте никому пользоваться вашей добротой.

30, 31 мая: Луна снова окажется в созвездии Девы, но уже в фазе роста. Закончится май и вместе с ним весна на позитивной ноте, но лучше все равно не рисковать в эти дни, сфокусировав внимание на простых домашних делах. Если вы будете работать, то не стоит переутомляться. Последние суббота и воскресенье месяца идеально подойдут для получения новых знаний.

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По материалам: dailyhoro.ru

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