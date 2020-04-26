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Маховик времени: Собчак, Пугачева, Распутина и "Евровидение" — чем жила светская Москва весной 2008 года

Маховик времени: Собчак, Пугачева, Распутина и "Евровидение" — чем жила светская Москва весной 2008 года

Режим самоизоляции продолжается, а значит, самое время отправиться в очередное виртуальное путешествие по богатой истории светской жизни столицы прошлых лет в нашей рубрике "Маховик времени".

Впрочем, кроме традиционных вечеринок, весна-2008, конечно, запомнилась "Евровидением". В этом году конкурс отменили из-за коронавируса (состоится лишь онлайн-концерт, но уже без соревнования), поэтому остается лишь вспоминать, как 12 лет назад Дима Билан (не без поддержки Евгения Плющенко и скрипача Эдвина Мартона) завоевал заветный "микрофон" и привез победу в Россию. За эфиром тогда следили и многие знаменитости, собравшиеся в студии MTV, и даже Виктор Батурин, несмотря на скандальный развод, который как раз был в разгаре, пришел поддержать экс-супругу Яну Рудковскую и ее подопечного.

Но то событие европейского масштаба, а на городском уровне тоже зажигали как могли. Филипп Киркоров с размахом (а также с Борисом Моисеевым и Машей Распутиной) отмечал 41-летие, Алла Пугачева пела с Любашей для Сергея Зверева и Кати Лель, Виктория Лопырева поддерживала Тимати на модной презентации, Ксения Собчак, Ульяна Цейтлина, Даша Жукова держались поближе к современному искусству и с Андреем Бартеневым открывали выставку "История одной сороконожки".

Итак, раскручиваем маховик и переносимся на 12 лет назад!

Показ лотов аукциона Sothbey's в Barvikha Luxury Village — 23 апреля 2008 года



Пресс-конференция Тимати и бренда Sprandi — 29 апреля 2008 года


Вечеринка в честь дня рождения Филиппа Киркорова — 3 мая 2008 года





Борис Моисеев и Яна Рудковская

Презентация выставки-ярмарки "АРТ-Москва" в ЦДХ — 13 мая 2008 года



Открытие выставки "История одной сороконожки" — 20 мая 2008 года



Презентация книги Любаши — 20 мая 2008 года



"Евровидение" на MTV— 24 мая 2008 года



Отар Кушанашвили и Сергей Зверев



Виктор Батурин
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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