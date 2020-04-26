Марата Башарова хотят лишить звания заслуженного артиста Татарстана

Анастасия Иванова

Марат Башаров не скрывает, что поднимал руку на своих бывших жен. Многие считают, что из-за неподобающего поведения актер не достоин носить звание заслуженного артиста. В поддержку данного решения уже создали петицию.

Поклонников 45-летнего Марата Башарова возмущает не только то, что актер питает слабость к алкогольным напиткам, но и его рукоприкладство. Бывшие избранницы артиста не раз жаловались на домашнее насилие, однако артист до последнего не комментировал семейные конфликты. Недавно он все же признался, что действительно жестко обращался с представительницами слабого пола. «Конечно, я бил своих жен», — сообщил Башаров.

После этого заявления активисты потребовали лишить актера государственной премии России и звания заслуженного артиста Татарстана. Соответствующая петиция была создана в Сети. «Стыдно иметь для Республики Татарстан такого заслуженного артиста», — считает автор прошения.

К слову, подписчики Марата также согласились, что ведущий должен остаться без работы. В социальных сетях артист получил много негативных сообщений. «Зачем вы ломаете своим женщинам носы? Такой вообще должен жить один!»; «Только закомплексованные слабаки бьют и унижают женщин», — возмущаются пользователи.

Напомним, что в 2018-м Башаров напал на бывшую супругу Елизавету Шевыркову. Актер ударил жену на глазах маленького сына Марселя. Брат Елизаветы не стал молчать и сообщил, что артист регулярно поднимает руку на возлюбленную. Тогда же и стало известно, что Марат сломал ей палец и нос. Но это был не первый случай, когда Башарова обвинили в домашнем насилии. Ранее артист был женат на своей коллеге Екатерине Архаровой, которая тоже подала на развод после того, как он ее жестоко избил.

Несмотря на свое агрессивное поведение, Марат продолжает получать роли в кино и вести популярные шоу. Артист также не скрывает, что любит выпить, считая данную привычку всего лишь способом расслабления после рабочих будней.

Фото: Legion-Media