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Маша Малиновская: «В детстве меня изнасиловали, и это был мой первый сексуальный опыт»

Маша Малиновская: «В детстве меня изнасиловали, и это был мой первый сексуальный опыт»
Недавнее высказывание Регины Тодоренко о жертвах насилия вызвало шквал негодования в Сети и побудило известных женщин заговорить о личных травмах. Так, Маша Малиновская призналась, что в детстве над ней сексуально надругался неизвестный мужчина.

39-летняя телезвезда не смогла промолчать и встала на защиту женщин, над которыми всячески издавались мужья, возлюбленные и посторонние люди. Маша Малиновская хорошо понимает их чувства, ведь ее первый секс оказался насильственным актом. Об этом ведущая рассказала подписчикам на странице в социальной сети. 

Вместе с Машей пострадала и ее одноклассница, вместе с которой она шла домой из школы. Злоумышленники отвезли подруг в безлюдное место и издевались над детьми, неспособными физически дать отпор. 

«В детстве меня изнасиловали, и это был мой первый сексуальный опыт. Нас затащили в машину и отвезли в лес. Почему это произошло? Потому что его в детстве не научили и ему осталось только действие? Я вот много раз задавалась вопросом, а что я сделала чтобы он меня не бил и не насиловал. И в какой-то момент поняла: я просто не смогла вырваться и убежать», — откровенно написала Малиновская.

Под публикацией телеведущая резко высказалась в сторону Тодоренко и оставила контакты служб, которые могут оказать помощь и поддержку пострадавшим женщинам. К слову, комментарии под постом Малиновская отключила. Судя по всему, Маша решила отгородиться от дискуссии. Помимо Малиновской, о насилии со стороны мужчин рассказали Юлия Паршута, Анна Седакова и другие звезды шоу-бизнеса.

Напомним, что несколько дней назад Регина Тодоренко заявила, что женщинам самим нравится быть жертвами. «Оставаясь с таким мужчиной, вы его только дополнительно провоцируете. Женщина должна все видом показывать, что она не будет жертвой. Тогда ей удастся избежать насилия», — выпалила звезда «Орла и решки».

На следующий день Тодоренко поняла ошибку и извинилась, однако остановить скандал тем самым не удалось. Публика поделилась на две части: одни Регину обвиняют, другие — защищают. А сегодня принять удар на себя решил супруг телеведущей. Влад Топалов обратился к подписчикам с просьбой оставить в покое его возлюбленную и все недовольство выражать ему лично. 

«Регина не знает всего на свете и может оступиться. Но я никому не позволю оскорблять и унижать свою семью. Правы мы или нет... Мы можем ошибаться, но я всегда буду за вас горой! Я всегда буду на вашей стороне и против всего мира, чего бы это мне не стоило. Всегда поддержу и буду драться и защищать вас до последней капли пота. А дома со всем разберемся», — вступился за супругу певец.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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