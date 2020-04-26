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МЧС рассказало о выдаче удостоверений ликвидаторам аварии на ЧАЭС

МЧС рассказало о выдаче удостоверений ликвидаторам аварии на ЧАЭС
Почти 1,5 тысячи человек получили в 2019 году удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, выдачу таких документов проводит МЧС России, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"Меры социальной поддержки предоставляются населения на основании соответствующих удостоверений, выдачу которых организует МЧС России. В 2019 году выдано более 10 тысяч таких удостоверений, в том числе получили удостоверения 9 тысяч граждан, проживающих в зонах радиоактивного загрязнения, либо выехавших из них, еще 1,4 тысячи человек получили удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986 году радиоактивному загрязнению подверглись 14 субъектов РФ общей площадью около 60 тысяч квадратных километров, на территории которых проживали более 3 миллионов человек. Вследствие аварии на ЧАЭС радиоактивному загрязнению также подверглись более 2 миллионов гектаров сельскохозяйственных угодий и около миллиона гектаров земель лесного фонда РФ.

# Россия
По материалам: ria.ru

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