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Мелании Трамп — 50 лет: лучшие образы первой леди США

Мелании Трамп — 50 лет: лучшие образы первой леди США

Сегодня Мелания Трамп отмечает юбилей — ей исполняется 50 лет. И хотя в начале президентского срока ее мужа многие инсайдеры отмечали, что Мелания несчастна в роли первой леди, сегодня даже противники Трампа признают, что на своей позиции его супруга держится с достоинством.

Ведь не каждая первая леди осмелится на конфронтацию с главой государства и собственным мужем, а вот Мелания не скрывает своего мнения. Например, известно, что по вопросу миграции из Мексики супруги придерживают кардинально разных точек зрения: Трамп выступает за жесткие меры и строительство стены, а вот его супруга, будучи сама иммигранткой, считает негуманным разлучать детей и родителей на границе.

Впрочем, восхищается публика, конечно, не только твердостью убеждений первой леди — предметом обсуждения являются и ее наряды. Хотя некоторые из них и становятся темой для мемов или забавных сравнений, нельзя не признать, что образы Мелании всегда элегантны и соответствуют ее статусу, но при этом первая леди не боится ярких оттенков и выразительных принтов, а также умело сочетает в своем гардеробе люкс и масс-маркет.

Мы поздравляем Меланию с днем рождения и предлагаем вам в этот день вспомнить некоторые из ее эффектных образов в статусе первой леди США.

Верхняя одежда


Платья и официальные костюмы


Платье  Azzedine Alaia (3 000 долларов), туфли Christian Louboutin (845 долларов)


Платье Dolce & Gabbana (3 975 долларов)



Эффектный casual


# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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