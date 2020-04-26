Министр БиГ: посол Пакистана тоже может стать персоной нон грата
Боснийская служба по работе с иностранцами в кратчайшие сроки проведет анкетирование среди мигрантов по вопросу согласия на добровольную депортацию. Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич заявил, что потребовал от директора службы по работе с иностранцами Слободана Уйича установить точное число нелегальных экономических мигрантов, для того чтобы начать процесс их депортации из Боснии и Герцеговины.
Министр отметил, что значительное число мигрантов не желает предъявлять боснийским правоохранительным службам свои паспорта и идентифицировать свою личность, что может говорить о присутствии в стране определенного числа «членов террористических групп, которые тут (в Боснии) пережидают года по два, чтобы скрыть следы своего прошлого, и выступают в роли „спящих“ агентов».
Говоря об анкетировании мигрантов по вопросу добровольной депортации, Радончич заявил:
Министр пояснил, что для реализации стратегии по уменьшению числа нелегальных мигрантов в стране потребуется изменить часть существующих законов и изыскать средства на авиарейсы, которыми мигранты будут высылаться из Боснии и Герцеговины.
Кирилл Борщев