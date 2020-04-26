Министр БиГ: посол Пакистана тоже может стать персоной нон грата

Алексей Вольцев

Боснийская служба по работе с иностранцами в кратчайшие сроки проведет анкетирование среди мигрантов по вопросу согласия на добровольную депортацию. Министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич заявил, что потребовал от директора службы по работе с иностранцами Слободана Уйича установить точное число нелегальных экономических мигрантов, для того чтобы начать процесс их депортации из Боснии и Герцеговины.

Министр отметил, что значительное число мигрантов не желает предъявлять боснийским правоохранительным службам свои паспорта и идентифицировать свою личность, что может говорить о присутствии в стране определенного числа «членов террористических групп, которые тут (в Боснии) пережидают года по два, чтобы скрыть следы своего прошлого, и выступают в роли „спящих“ агентов».

Говоря об анкетировании мигрантов по вопросу добровольной депортации, Радончич заявил:

«От каждого из них мы потребуем письменные заявления, чтобы иметь возможность связаться с посольствами и дипломатическими представительствами их стран. Мы действительно хотим избавиться от балласта в 8−9 тысяч человек в ситуации, когда 50−60 тысяч наших сограждан, вероятнее всего, останутся без работы. Этим шагом мы хотим психологически воздействовать на других мигрантов. Кроме того, это послание Евросоюзу о том, что мы не согласимся стать депо для мигрантов».

Министр пояснил, что для реализации стратегии по уменьшению числа нелегальных мигрантов в стране потребуется изменить часть существующих законов и изыскать средства на авиарейсы, которыми мигранты будут высылаться из Боснии и Герцеговины.

«Люди, которые не желают подтвердить свою личность, не могут обращаться за помощью в центры по приему мигрантов, они должны идти прямиком в тюрьму. Мы найдем законное решение. Мы не можем жить с этой проблемой уже 5 лет. За весь прошлый год Совет министров не предложил ни одного законного решения этой проблемы. Я точно знаю, что некоторые страны, например Пакистан, не станут сотрудничать по этому вопросу. А больше всего экономических мигрантов у нас как раз из Пакистана и Афганистана. Если они откажутся сотрудничать, я потребую, чтобы посол Пакистана был объявлен персоной нон грата и был отправлен в его страну», — заявил боснийский министр.

Кирилл Борщев