Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Алексей Вольцев

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина.

Срок выполнения поручения – 30 апреля 2020 года.

Пенсионному фонду РФ совместно с правительством Москвы Мишустин поручил до 27 апреля проверить данные о работниках, организациях, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность на территории страны.

Роспотребнадзору необходимо представить предложения об организации взаимодействия на единой площадке с бизнесом для обсуждения вопросов, связанных с продолжением работы в условиях распространения COVID-19. Также сроком до 27 апреля 2020 года.