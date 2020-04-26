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Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Мишустин поручил подготовить поэтапную отмену ограничений для бизнеса
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина.

Срок выполнения поручения – 30 апреля 2020 года.

Пенсионному фонду РФ совместно с правительством Москвы Мишустин поручил до 27 апреля проверить данные о работниках, организациях, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих деятельность на территории страны.


Роспотребнадзору необходимо представить предложения об организации взаимодействия на единой площадке с бизнесом для обсуждения вопросов, связанных с продолжением работы в условиях распространения COVID-19. Также сроком до 27 апреля 2020 года.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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