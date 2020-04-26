Модный дайджест: от web-съемки с обнаженной Беллой Хадид до звездных аукционов

Вадим Карасев

Подводим очередные модные итоги недели: бренды продолжают поддерживать врачей, звезды распродают вещи, а Белла Хадид снимается по FaceTime для кампании Jaquemus — подробнее обо всем в нашем дайджесте.

1.Все на продажу: наряды от Филиппа Киркорова, худи от Зендаи, платье от Гвинет Пэлтроу попали на аукционы

На этой неделе стало известно сразу о нескольких звездных аукционах, на которых можно урвать эксклюзивные вещи.

Например, содержимое своих костюмерных и реквизиторских цехов стала распродавать студия A24. С молотка пойдут платье из цветов, в которое наряжалась героиня Флоренс Пью из "Солнцестояния" Ари Астера, баскетбольная майка из "Неограненных алмазов" братьев Сафди, худи Зендаи из сериала "Эйфория", скейтборд Стиви из "Середины 90-х" Джоны Хилла и другие вещи со съемок, осуществленных кинокомпанией.





Худи Зендаи из "Эйфории"

Вырученные средства планируют передать благотворительным организациям Нью-Йорка, которые поддерживают местных жителей на фоне пандемии COVID-19.

С этими же целями на благотворительный аукцион выставила один из своих нарядов и актриса Гвинет Пэлтроу. Речь идет о сером платье от Calvin Klein, в котором она появилась на церемонии вручения премии "Оскар" в 2000 году.





Гвинет Пэлтроу

Оно в стиле конца 90-х, которые сейчас снова в моде, поэтому, думаю, это хороший выбор для пожертвования,

— сказала Гвинет.

Кстати, ранее актриса также отмечала, что это платье относится у нее к наименее любимым, и называла его слишком простым для церемонии. Впрочем, Пэлтроу дала и объяснение, почему же все-таки надела его:

В тот год мне просто хотелось исчезнуть, быть незаметной,

— признавалась она в 2013 году.

Разобрал свой внушительный гардероб и король российской эстрады Филипп Киркоров. Певец выставил множество вещей на платформе Oskelly. Найти там можно и обувь, и верхнюю одежду.





Филипп Киркоров

Кажется, Филипп постарался отобрать максимально повседневные вещи, чтобы угодить покупателям: на сайте много футболок, худи и джинсов. Впрочем, стиль не единственная проблема — попасть нужно еще и в размер, ведь известно, что рост Киркорова под два метра.

Цены на все постарались сделать демократичными, насколько это возможно: за джинсы Balmain просят 17 650 рублей, за футболку любимого бренда певца Dolce & Gabbana — 11 770 рублей.





А вот на более солидные вещи придется раскошелиться — за пальто с вышивкой от Gucci надо отдать уже 94 200 рублей. Выручку частично планируют передать в благотворительный фонд помощи врачам и волонтерам.

2.Ecco помогает врачам помогать

Бренд присоединился к благотворительной акции "Поможем врачам помогать", инициированной фондом "Созидание". В связи с пандемией коронавируса медики сейчас вынуждены работать сутками и подолгу оставаться на ногах, поэтому Ecco решил направить в больницы 400 пар мягкой и удобной обуви, которая поможет сделать дежурства менее утомительными.





Это знак нашей признательности врачам и медсестрам за их непрерывный тяжелый труд и борьбу против коронавируса,

— прокомментировал инициативу генеральный директор Ecco в России Аллан Розенберг.

3.Белла Хадид снялась по FaceTime для новой кампании Jaquemus

Бренд Jaquemus представил в инстаграме новую кампанию сезона весна-лето. Учитывая текущую ситуацию с коронавирусом, сделана она была по FaceTime: такой способ работы в модной индустрии сейчас набирает популярность. Лицом кампании стала Белла Хадид — на некоторых кадрах модель позирует полуобнаженной, прикрываясь лишь аксессуарами.

За креативную часть съемки отвечал основатель бренда Симон Порт Жакмюс, а фотографом был Пьер-Анжи Карлотти. Кстати, у модели уже есть опыт web-съемки — ранее она уже приняла участие в "виртуальной" фотосессии для Vogue Italia.





4.В сети появилась коллекция Beastie Boys x Opening Ceremony

В честь выхода нового документального фильма и книги Спайка Джонза о музыкальной рэп-рок-группе Beastie Boys бренд Opening Ceremony представляет капсульную коллекцию, воплотившую в себе наследие и культовые образы группы.

Opening Ceremony привлек известных личностей, таких как солистка Sonic Youth Ким Гордон, художник Рэймонд Петтибон, художник Джефф Макфетридж и другие, которые по-новому интерпретировали обложки альбомов Beastie Boys.

С 22 апреля коллекция доступна на Farfetch.





5.Смартфоны Samsung x Thom Browne появились в России

Еще в феврале в Сан-Франциско представили лимитированный смартфон Galaxy Z Flip, созданный в коллаборации Samsung и модного бренда Thom Browne. И вот гаджет, оформленный в фирменных для Thom Browne тонах и символизирующий культовый серый костюм марки, добрался до России — купить его можно с 24 апреля.





Смартфон дополнили и аксессуарами: часами Galaxy Watch Active2 на сером кожаном ремешке и с фирменным циферблатом Thom Browne, а также беспроводными наушниками Galaxy Buds+ и чехлом в тон.

Стоимость комплекта — 199 990 рублей.

6.Модное зрелище: архивный документальный фильм о Кристиане Диоре

Сегодня немного отойдем от нашей традиционной подрубрики и вместо чтива предложим вам видео.

На канале Dior в YouTube на этой неделе состоялась онлайн-премьера документального фильма об основателе легендарного дома моды. Лента запечатлела работу самого месье Диора над коллекцией Christian Dior Haute Couture 1949 года.

Снятый режиссером Анри Лаворелем и впервые показанный в том же году, данный фильм приоткроет завесу истории и раскроет секреты создания легендарных образов дома Dior.



