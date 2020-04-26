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Морозов рассказал, каким должно быть «Здравоохранение 2020+»

Морозов рассказал, каким должно быть «Здравоохранение 2020+»

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


После пандемии COVID-19 система здравоохранения в России изменится, считает председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

«Убеждён, нам необходимо объединиться в созидании «Здравоохранения 2020+» исключительно на основе профессионального консенсуса и общественного согласия», — написал парламентарий на своей странице в социальной сети по итогам обсуждения будущего отрасли президиумом Национальной Медицинской Палаты. Мероприятие прошло в режиме online. 

«Изменится ли здравоохранение? Полагаю, да, вместе со всем обществом. Эпидемия уже сейчас расставила по местам профессионалов и любителей, настоящих экспертов, тружеников и приверженцев политиканства… Даже телевизионные шоу стали весьма добротной дискуссионной площадкой для авторитетных учёных, настоящих эпидемиологов, управленцев, ведущих инфекционистов», — отметил Дмитрий Морозов.

Формирование у граждан привычки слышать профессионалов и доверять им в дальнейшем развитии здравоохранения сыграет определяющую роль, уверен депутат.

Интересующие медиков и граждан вопросы, по мнению Морозова, после пандемии будет уместно обсудить на объединительном форуме или съезде врачей, организаторов здравоохранения России с привлечением абсолютно всех медицинских и немедицинских сил, институтов, общественных объединений, профессиональных и пациентских ассоциаций, законодателей и управленцев.

Среди этих вопросов: «Из чего состоит охрана здоровья? Сколько нужно на все средств? Как лучше финансировать современную медицину? Как обеспечить лекарственное страхование? Кто такой истинный Врач и каким должен быть его социальный статус?».

Найденные ответы нужно «грамотно инкрустировать в уже действующий нацпроект «Здравоохранение», федеральные проекты, госпрограмму», отметил парламентарий.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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