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Москва может начать самостоятельно штрафовать нарушителей ПДД

Москва может начать самостоятельно штрафовать нарушителей ПДД

Власти столицы могут получить полномочия по привлечению к административной ответственности нарушителей ПДД. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть во втором чтении на одном из заседаний в весеннюю сессию.

Документ предполагает внесение изменений в статью 23.79 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которые позволят передать органу исполнительной Москвы части полномочий МВД. В частности, мэрия получит возможность привлекать к административной ответственности за правонарушения, предусмотренные главой 12 КоАП — то есть за административные правонарушения в области дорожного движения.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, это можно будет сделать в том случае, если правонарушение будет зафиксировано работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами. Скорректируют также санкцию части 3 статьи 12.10 КоАП. Чтобы автоматические дорожные камеры можно было использовать для предупреждения правонарушений, предусмотренных этой нормой.

Отметим, что первое чтение документ прошел еще в ноябре 2017 года. Тогда профильный комитет постановил, что предложенные авторами инициативы изменения соответствуют общим положениям федерального КоАП. Депутаты решили концептуально поддержать законопроект.

Однако отметили, что необходимо дополнительно обсудить вопрос наделения органов исполнительной власти субъектов РФ такими полномочиями исключительно в случаях фиксации на автоматические камеры.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.

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По материалам: pnp.ru

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