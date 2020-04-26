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Мужа ведущей «Орла и Решки» затравили

Мужа ведущей «Орла и Решки» затравилиРегина Тодоренко и Влад ТопаловФото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Подписчики певца Влада Топалова, мужа телеведущей Регины Тодоренко, затравили певца в Instagram после слов его супруги о домашнем насилии.

Пользователи обвинили артиста в поддержке позиции ведущей шоу «Орел и Решка». По словам некоторых из них, людей с таким мнением не стоит поддерживать, а единственное адекватное действие — отписка от них. Многие посетовали на то, что Тодоренко своим высказыванием обесценила работу людей в борьбе за закон о домашнем насилии. Также некоторые подписчики Топалова потребовали извинений.

После того, как певец ответил на ряд сообщений в нецензурной форме, градус общения зашкалил. Топалова обвинили в алкоголизме, наркомании и желании «покалечить жену за то, что попой не вертела как следовало».

Ранее Тодоренко в интервью Peopletalk на YouTube заявила, что женщины могут быть виноваты в том, что их бьют. «Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?» — сказала телеведущая. Позже она извинилась за свое высказывание.

Пользователи сети затравили ведущую за это высказывание и указали, что она должна обвинять насильников, а не жертв. Журнал Glamour лишил Тодоренко звания «Женщина года». Зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина поддержала это решение.

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По материалам: lenta.ru

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