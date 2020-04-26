На рейс из Вьетнама в Сибирь в понедельник смогут попасть все россияне

Анастасия Иванова

На вывозной рейс из вьетнамского города Камрань в Новосибирск и Иркутск смогут попасть все желающие россияне, а не только сибиряки, сообщило генконсульство России в Хошимине.

"На рейс № SBI5784 Камрань - Новосибирск - Иркутск, который вылетает 27 апреля 2020 года в 9.05 (местное время), смогут попасть все граждане России", - сообщило генконсульство в своем Telegram-канале. Там также призвали всех желающих вылететь из Вьетнама срочно регистрироваться на сайте gosuslugi.ru.

Ранее предполагалось, что на этом рейсе смогут вылететь только жители Сибирского федерального округа.

Москву осуществлялся только через аэропорт Шереметьево, не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.

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