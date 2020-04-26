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Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над девушкой

Насильник Шурыгиной спасает парня от тюрьмы за надругательство над девушкой
В 2016-м Сергея Семенова обвинили в надругательстве над несовершеннолетней Дианой Шурыгиной. В том же году молодого человека осудили, однако он досрочно вышел на свободу. Сейчас Сергей живет в Самаре и занимается правозащитной деятельностью.

24-летний Сергей Семенов помогает тем, кого обвиняют в изнасиловании. Недавно ему поступило письмо от жителя Набережных Челнов 20-летнего Ислама. Молодой человек, который на данный момент находится под стражей, попросил самарского правозащитника о помощи.

Известно, что ночью 3 марта прошлого года Ислам вместе с другом отправился в бар. Там он познакомился с девушкой, которая уже была в состоянии алкогольного опьянения. Тогда же спутница попросила Ислама проводить ее до туалета, где бы она привела себя в порядок. «В общем коридоре я придерживал ее, так как она сильно шаталась. Следствие выставило это так, будто я силой ее тащу, хотя в последний момент отпускаю руки, и она сама заходит в кабинку. Находясь в кабинке, я положил ее сумку на подоконник и сел напротив. Узнал, что ей 23 года», — написал обвиняемый.

Рассказчик подчеркнул, что несколько раз дверь в кабинку открывал его друг. По словам Ислама, на камерах видно, что он и его новая знакомая просто сидят рядом.

«Через какое-то время дверь открыли охранники и попросили меня покинуть кабину и клуб. Я отыскал друга и уехал к нему. С утра пришел убойный отдел и дальше все по схеме: изнасилование, предварительный сговор и так далее», — заявил автор послания.

Выяснилось, что тогда к девушке заходили еще четыре человека: администратор, повар и двое их знакомых, один из которых 27-летний тренер спортивной школы «Строитель». Как отметили правоохранительные органы, все они по очереди надругались над знакомой Ислама.

Сам же Ислам уверяет, что не вступал в половой контакт с жертвой. Более того, молодой человек никого не знал из числа других фигурантов. Сейчас все пятеро обвиняемых находятся под стражей. Пострадавшая практически ничего не помнит. По уголовному делу об изнасиловании уже утверждено обвинительное заключение.

Сергей Семенов сообщил, что намерен выяснить подробности инцидента. По его словам, делать какие-то выводы пока рано. «Он говорит, что ничего не делал, другие парни говорят, что у них было все. Я думаю, доказательством может быть экспертиза видеосъемки. И если действительно его биологических следов не найдено на месте — это тоже плюс для Ислама», — объяснил Сергей.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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