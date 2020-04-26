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Назван способ избежать падения российской экономики

Назван способ избежать падения российской экономикиЭльвира НабиуллинаКадр: Банк России / YouTube

Рецессии в российской экономике удастся избежать, если ВВП в третьем квартале текущего года будет восстанавливаться. Такой способ избежать падения назвала глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Также она заключила, что восстановление экономики в 2021 году не полностью компенсирует спад 2020-м, передает ТАСС.

«Мы исходим из того, что постепенно, не сразу, наверное, по-разному в разных регионах будут сниматься ограничительные меры», — объяснила она. Глава ЦБ считает, что объявленные правительством меры по поддержке экономики помогут сократить падение ВВП. «Сейчас наша рабочая оценка — то, что уже объявленные меры поддерживают ВВП где-то в размере двух процентов», — уточнила Набиуллина.

Российская экономика испытывает двойной удар: от падения цен на нефть и пандемии коронавируса. По прогнозам аналитиков Euler Hermes, ВВП России в текущем году снизится до уровня 2019-го — на 2,5 процента. Другого мнения придерживается глава Счетной палаты Алексей Кудрин: он считает, что падение составит около пяти процентов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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