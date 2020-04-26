Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Названа цена одного дня карантина для России

Названа цена одного дня карантина для РоссииФото: АГН «Москва»

Минэкономразвития назвало цену одного дня карантина для России. По данным ведомства, за сутки из-за ограничений экономика теряет около 100 миллиардов рублей. Об этом глава ведомства Максим Решетников заявил в программе «60 минут» на телеканале «России 1».

По словам министра, экономка является заложником карантина, однако ограничительные меры необходимы, поскольку здоровье людей приоритетнее. В то же время бесконечно ни бизнес, ни государство не смогут нести издержки, связанные с карантином.

«Поэтому, конечно, нам рано или поздно надо будет открываться», — сказал министр. Говоря о сроках завершения карантина, Решетников заявил, что вопрос скорее нужно адресовать врачам.

Президент России Владимир Путин объявил дни с 28 марта по 5 апреля нерабочими из-за распространения коронавируса. В дальнейшем глава государства продлил период карантина до конца апреля. Между тем пик коронавируса в стране еще не пройден. Ожидается, что он наступит в мае.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Названа возможная причина смерти главного редактора «Русского радио»
Названа возможная причина смерти главного редактора «Русского радио»
Лунный календарь по Знакам Зодиака на май 2020 года
Лунный календарь по Знакам Зодиака на май 2020 года
Китай за сутки 11 человек заразились коронавирусом
Китай за сутки 11 человек заразились коронавирусом
Популярная блогерша отказалась от роскошной жизни ради работы врачом в пандемию
Популярная блогерша отказалась от роскошной жизни ради работы врачом
Канье Уэст стал миллиардером
Канье Уэст стал миллиардером
Восстановление девственной плевы: как и зачем делают гименопластику
Восстановление девственной плевы: как и зачем делают гименопластику
Министр БиГ: посол Пакистана тоже может стать персоной нон грата
Министр БиГ: посол Пакистана тоже может стать персоной нон грата
Названа цена одного дня карантина для России
Названа цена одного дня карантина для России
Регину Тодоренко призывают лишить титула "Женщина года" после ее скандальных слов
Регину Тодоренко призывают лишить титула "Женщина года" после ее
Негде хранить бензин: НПЗ охотятся за танкерами по всему миру
Негде хранить бензин: НПЗ охотятся за танкерами по всему миру
Поставки лекарства от малярии в США выросли в 46 раз из-за коронавируса
Поставки лекарства от малярии в США выросли в 46 раз из-за
Число случаев COVID-19 в мире возросло до 2,7 миллиона
Число случаев COVID-19 в мире возросло до 2,7 миллиона

Топ на сегодня

Наталья Ротенберг вышла замуж
Наталья Ротенберг вышла замуж
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Самоизоляцию в России предложено продлить: события ночи 25 апреля — EADaily
Самоизоляцию в России предложено продлить: события ночи 25 апреля —
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч

Еще по теме

Российским компаниям дали отсрочку по выплатам из-за коронавируса
В Тунисе продлили карантин из-за коронавируса
Свыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
Кадыров похвалил силовиков за избиение нарушителя карантина в Чечне