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Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса

Названа опасность использования смартфонов во время пандемии коронавирусаФото: Алексей Майшев / РИА Новости

Завлабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков назвал опасность использования смартфонов во время пандемии коронавируса. Его слова передает агентство «Прайм».

Постоянно находясь в руках человека, телефон собирает на себе бактериальную и потенциальную инфекционную среду. К тому же, пользователи постоянно прикладывают его к лицу и ушам. Поэтому гаджет необходимо периодически дезинфицировать, напомнил эксперт.

Кроме того, бесконтрольное использование техники приводит к проблемам со зрением и осанкой. Помимо этого, есть вероятность возникновения психологической зависимости от гаджетов, которая может особенно усугубиться в условиях самоизоляции. «Человек не должен становиться рабом окружающей его электроники», — заключил Садыков.

Ранее шведский профессор Джон Гизек высказал мнение, что жесткие ограничительные меры, которые принимаются во многих странах в рамках борьбы с коронавирусом, в том числе введение режима самоизоляции для большей части населения, могут иметь опасные политические последствия. По его словам, коронавирус в итоге станет такой же частью обыденной жизни человека, как сезонный грипп, и повлиять на это невозможно.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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