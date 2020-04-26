Названы лидирующие по количеству заражений коронавирусом города Подмосковья

Вадим Карасев

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Подмосковье назвал лидирующие по количеству заражений города в регионе. Данные опубликованы на странице штаба во «ВКонтакте».

Согласно данным, наибольшее количество заболевших выявлено в Одинцово (597 человек) и Люберцах (523 человека). Более 300 зараженных коронавирусом зафиксировано также в Красногорске (431 человек), Мытищах (386 человек), Королеве (329 человек), Химках (329 человек), Подольске (304 человека), а также городском округе Ленинский (319 человек).

При этом за последние сутки больше всего новых случаев заражения было выявлено также в Одинцово (52 человека). Еще 49 человек заболели в Балашихе, 46 — в Подольске, 41 — в Люберцах.

По последним данным, в Московской области насчитывается 8494 случаев заражения коронавирусом. Из них 69 человек умерли, еще 262 — вылечились. Всего в России насчитывается более тысяч случаев заболевания COVID-19.