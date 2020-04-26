Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Вадим Карасев

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

Названы регионы России, в которых зафиксированы новые случаи заражения коронавирусной инфекцией — всего их 83. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.

За последние сутки был подтвержден 6361 новый случай заражения. В 45,9 процента из них не отмечено клинических проявлений болезни. Зафиксировано 66 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 517 человек.

Больше всего зараженных выявлено в столице и Подмосковье — 2971 и 576 соответственно. Кроме того, в пятерку регионов с самых большим числом новых больных вошли Нижегородская область (153), Санкт-Петербург (151) и Мурманская область (105).

Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 80 949 случаев коронавируса в 85 регионах.