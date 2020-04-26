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Негде хранить бензин: НПЗ охотятся за танкерами по всему миру

Негде хранить бензин: НПЗ охотятся за танкерами по всему миру

Около тридцати танкеров встали у Лос-Анджелеса. Часть из них с нефтью из Бразилии, Ирака или с Аляски не может разгрузиться. Другая стала хранилищем нефтепродуктов, которые американским НПЗ негде хранить на суше. По всему миру переработчики начали охоту за судами, чтобы хранить нефтепродукты в море, так как на суше свободного места уже почти не осталось.

Береговая охрана США сообщила, что у берегов Южной Калифорнии находятся 27 танкеров и служба внимательно отслеживает их положение. «Из-за уникальной природы ситуации Береговая охрана постоянно оценивает и адаптирует свои процедуры, чтобы обеспечить безопасность судов, вставших на якорь, и окружающей среды», — заявил командир Береговой охраны Лос-Анджелеса Маршалл Ньюберри.


Иллюстрация: govdelivery.com.

По данным Marinetraffic, вечером в воскресенье, 25 февраля, на рейде Лос-Анджелеса находились 23 танкера и еще два были на подходе. Часть из них доставила нефть из Бразилии, Ирака и с Аляски, а часть стояла с нефтепродуктами.

Иллюстрация: marinetraffic.com.

«Еще один пример создания плавучих хранилищ, когда спрос на нефть и нефтепродукты рухнул», — написал в Twitter ведущий корреспондент Bloomberg по энергетике Жавье Блас.

По данным агентства, нефтепереработчики по всему миру устроили настоящую охоту за танкерами, чтобы хранить в них непроданные бензин и авиатопливо. Сухопутных хранилищ уже не хватает. В результате взлетает цена фрахта судов.

«Мы быстро приближаемся к тому моменту, когда будет сложно найти любое судно, а цены уже находятся на уровне стратосферы», — заявил глава глобального трейдера Gunvor Торбьорн Торнквист.

Как отмечает Bloomberg, показателем охоты на танкеры может быть цена, которую сейчас трейдеры платят за суда. Если несколько лет назад доставить 80 тыс. тонн нафты из Европы в Азию стоило немногим более $ 1 млн, то сейчас — $ 7,5 млн. И ставки растут на всех направлениях.

«Главный драйвер роста цен — производство готового продукта превышает его потребление, а сухопутные хранилища почти полны, что заставляет НПЗ хранить продукцию в море», — сказал пресс-секретарь Torm A/S Норхольм Вазехас. Компания уже 131 год представляет услуги по танкерным перевозкам нефтепродуктов. По оценкам Норхольма Вазехаса, 7% всего мирового флота танкеров нефтепродуктов уже выполняет роль хранилищ.

Трейдер Gunvor прогнозирует, что мировая нефтепереработка уже сократилась на 17 млн баррелей в сутки, а к началу мая достигнет -20 млн баррелей. После этого, по мнению трейдеров, нефтепроизводителям будет еще труднее сбыть сырье. Они рассказали, что сейчас танкеры уже стараются заказывать по самым длинным маршрутам доставки и с минимальной скоростью, чтобы выиграть время и сократить затраты. Ситуацию спасает еще и то, что некоторые порты устанавливают обязательный карантин в 14 дней и танкеры вынуждены его соблюдать.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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