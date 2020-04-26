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Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть

Новак призвал не относиться слишком серьезно к низким ценам на нефть
Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что не нужно слишком серьёзно относиться к падению нефтяных фьючерсов ниже нуля.

В понедельник, 20 апреля, стоимость американской нефти марки WTI с поставкой в мае впервые достигла отрицательной стоимости на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX), цена опускалась до минус 40,32 доллара за баррель. Во вторник это негативно повлияло и на июньские фьючерсы. Но в последующие дни цены начали восстанавливаться на коррекции, а также поскольку инвесторы стали обращать внимания на сообщения СМИ о том, что многие страны готовы начать сокращение добычи сырья уже сейчас, не дожидаясь 1 мая, когда вступит в действие новое соглашение ОПЕК+.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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