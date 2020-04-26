Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

НПЗ Белоруссии загружены почти на 100% - Крутой

НПЗ Белоруссии загружены почти на 100% - Крутой

НПЗ Белоруссии загружены почти на 100%. С таким заявлением в интервью телеканалу ОНТ выступил 26 апреля первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой.

По его словам, Минск оперативно воспользовался ситуацией на рынке и восстановил все резервы, доведя загруженность НПЗ почти до 100%. «Мы действительно оперативно воспользовались этой ситуацией, восстановили все резервы, все емкости», — сообщил в частности Крутой.

Как сообщало ИА Newstes, из-за отсутствия договоренности, с начала года белорусские НПЗ практически не получали российскую нефть по нефтепроводу «Дружба». В конце марта стало известно, что стороны смогли договориться о возобновлении поставок. В пресс-службе «Роснфеть» отмечали, что нефть в Белоруссию будет поставляться с выплатой премии в $ 5 за тонну. При этом раньше нефтяная премия для российской компании достигала $ 12.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Контракты ведущей «Орла и решки» начали разрывать после слов о домашнем насилии
Контракты ведущей «Орла и решки» начали разрывать после слов о
Российские банки начали переводить сотрудников на работу с проживанием в офисах
Российские банки начали переводить сотрудников на работу с
Эксперт объяснил частую смену курса "Академика Черского"
Эксперт объяснил частую смену курса "Академика Черского"
Сербам запретили выходить из дома до 4 мая
Сербам запретили выходить из дома до 4 мая
Песков рассказал, как быстро отвечает на звонки Путина
Песков рассказал, как быстро отвечает на звонки Путина
Умер еще один заразившийся коронавирусом российский врач
Умер еще один заразившийся коронавирусом российский врач
В Британии заявили о стабилизации прироста коронавируса
В Британии заявили о стабилизации прироста коронавируса
Конституция Победы
Конституция Победы
НПЗ Белоруссии загружены почти на 100% - Крутой
НПЗ Белоруссии загружены почти на 100% - Крутой
Приключения «миховируса»: новое пришествие Саакашвили на Украину
Приключения «миховируса»: новое пришествие Саакашвили на Украину
Сообщения о панике в Пхеньяне опровергли
Сообщения о панике в Пхеньяне опровергли
Хорошая жизнь Джульетто Кьезы
Хорошая жизнь Джульетто Кьезы

Топ на сегодня

Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Сенатор рассказал, как будет проходить выход из режима самоизоляции
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Скончалась главный редактор «Русского радио» Юлия Ларионова
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
Число смертей от коронавируса превысило 200 тысяч
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19
МК: Четверо водителей депутатов Госдумы госпитализированы с COVID-19
Глава минздрава Израиля заявил об отставке
Глава минздрава Израиля заявил об отставке

Еще по теме

Белоруссия собралась заменить российскую нефть на поставки с Украины
Вице-премьер Белоруссии объяснил покупку нефти из РФ по мировым ценам
Минск намерен добиваться пересмотра условий кредита по БелАЭС
В Белоруссии решили отказаться от премий российским компаниям за нефть