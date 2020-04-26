НПЗ Белоруссии загружены почти на 100% - Крутой

Алексей Вольцев

НПЗ Белоруссии загружены почти на 100%. С таким заявлением в интервью телеканалу ОНТ выступил 26 апреля первый заместитель премьер-министра республики Дмитрий Крутой.

По его словам, Минск оперативно воспользовался ситуацией на рынке и восстановил все резервы, доведя загруженность НПЗ почти до 100%. «Мы действительно оперативно воспользовались этой ситуацией, восстановили все резервы, все емкости», — сообщил в частности Крутой.

Как сообщало ИА Newstes, из-за отсутствия договоренности, с начала года белорусские НПЗ практически не получали российскую нефть по нефтепроводу «Дружба». В конце марта стало известно, что стороны смогли договориться о возобновлении поставок. В пресс-службе «Роснфеть» отмечали, что нефть в Белоруссию будет поставляться с выплатой премии в $ 5 за тонну. При этом раньше нефтяная премия для российской компании достигала $ 12.